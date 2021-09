El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja el próximo domingo a Nueva York para intervenir en el 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, durante su estancia, aprovechará para situar a España en el foco de posibles inversiones, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como reclamo, como ya hizo en su gira económica del mes de julio por Estados Unidos.

Y al igual que en aquella ocasión, no está previsto que Sánchez se vea en persona con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya que por las restricciones del Covid-19 no se celebrará la habitual recepción oficial a los asistentes a la Asamblea que es costumbre por parte del mandatario estadounidense, como líder del país anfitrión, en la que se hace una foto junto a cada uno de sus invitados.

Tampoco está previsto que mantengan un encuentro bilateral en el marco de la Asamblea, como sí hará Sánchez con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson; y con los de Ecuador, Guillermo Lasso; y el de Bolivia, Luis Arco, a los que aprovechará para conocer en persona.

Acto virtual

No obstante, Sánchez sí participará mediante un vídeo en un acto virtual que ha organizado Biden, y que se retransmitirá el miércoles 22, para poner en común los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la pandemia, desde el punto de vista sanitaria pero también de la transformación de la gobernanza global.

Según informan fuentes gubernamentales, el Gobierno de España no ha considerado oportuno solicitar esta reunión bilateral con Biden en el marco de la Asamblea General, y seguirán trabajando en ello durante los próximos meses.

No obstante, el Ejecutivo defiende que el reciente contacto telefónico que mantuvieron Sánchez y Biden en agosto con motivo de la crisis en Afganistán, tras la salida de las tropas estadounidenses y la llegada de los talibanes al poder, fue muy "provechoso".

Es más, aseguran que además de las cuestiones relativas a la evacuaciones, "se trataron otros temas". Por ello, recalcan que "la relación" con EEUU "es muy buena" y ya ha habido "contactos muy fluidos". Además de esa llamada, Sánchez protagonizó con Biden un breve y polémico encuentro en un pasillo durante la cumbre de la OTAN en junio en Bruselas.

La visita de Sánchez a Nueva York será la segunda en apenas dos meses, después de la gira económica que en julio le llevó también a Los Ángeles y San Francisco para promocionar las oportunidades de inversión que ofrece España, gracias a la recuperación económica y los fondos europeos que ya han comenzado a llegar.

Y de nuevo en esta ocasión esta será una de las prioridades de Sánchez, junto a los asuntos relativos al refuerzo del multilateralismo, para hacer frente a los tres grandes retos que afronta el mundo: la pandemia y la crisis económica derivada de ella; la emergencia climática; y al nuevo panorama geopolítico que se ha abierto tras la crisis de Afganistán.

Reencuentro de líderes

La 76ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que Sánchez intervendrá el jueves 23 por la tarde, será la primera ocasión en la que los líderes mundiales podrán reencontrarse en persona por primera vez, tras celebrarse su 75º edición en 2020 de forma principalmente virtual por el coronavirus.

Por ello, el Gobierno consideraba fundamental que Sánchez acudiera de forma presencial a este reencuentro, en el que la pandemia centrará buena parte de los debates, y en el que el presidente desplegará además una agenda paralela, como es habitual, para poner el foco en los asuntos que más le interesan ahora a España, como por ejemplo, que la recuperación para salir de la crisis económica derivada del Covid sea "justa".

"Recuperación justa"

Este será uno de los aspectos que enarbole en una de sus primeras citas en Nueva York, el lunes 20 por la mañana, en el evento que ha organizado el magnate Michael Bloomberg específicamente para hablar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno España; un coloquio que es fruto, según fuentes de Moncloa, del encuentro que mantuvieron Sánchez y Bloomberg en julio en Nueva York.

Además, el Gobierno de España ha organizado para el miércoles 22 su propio coloquio en el Instituto Cervantes para profundizar en esa problemática de cómo abordar la recuperación de una manera "justa", luchando contra la desigualdad la exclusión social; un asunto que, según Moncloa, no estaba tan presente en la agenda oficial de la Asamblea, más centrada en la emergencia climática y en la lucha contra la pandemia.

En este evento participarán, por ejemplo, presidentes como el de Sierra Leona, Costa Rica o Suecia; líderes de la sociedad civil expertos en este campo, como el cocinero José Andrés; organizaciones como ONU Sida, CEPAL u Oxfam; además de otros muchos mandatarios y personales que participarán mediante vídeos, como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, o el economista Joseph Stiglitz.

España, "referente"

La agenda de Sánchez comenzará en lunes con su participación en el foro 'The Climate moment', que organiza Reino Unido como país anfitrión de la próxima Conferencia sobre el cambio climático, la COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre.

Allí tratará de exponer la visión de España en la que es otra de las cuestiones "absolutamente prioritarias" para el presidente: la transición ecológica. Según las fuentes consultadas, España referente mundial en este campo y, por ello, será "un tema central" en la agenda del presidente.

Ese mismo lunes Sánchez mantendrá sus primeros encuentros bilaterales con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; con el emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani; y el ya mencionado con Boris Johnson.

Afganistán y mujeres

La jornada del martes comenzará con la apertura del 76 periodo de sesiones de la Asamblea, a la que asistirán Sánchez y el resto de líderes. También tiene previsto para este día su encuentro con el presidente de Ecuador y un coloquio organizado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michelle, sobre mujeres en conflicto, que pondrá el foco especialmente en Afganistán, en el que participarán destacadas activistas, como la ganadora de un premio Nobel de la Paz Nadia Murad.

Durante la semana Sánchez ofrecerá varias entrevistas en medios de comunicación, como la que tiene ya cerrada para el martes con la periodista de CNN Christiane Amanpour, y también participará en coloquios de think tanks como el que organiza el Council of Foreign Relations, el martes, o el del Council of the Americas, el jueves. Además, tendrá oportunidad de visitar el miércoles los laboratorios de Johnson & Johnson en Nueva York, y su incubadora de innovación.

La intervención de Sánchez ante la Asamblea General de la ONU, que servirá para cerrar además esta visita, está prevista para el jueves por la tarde. Tras ello, el presidente comparecerá en rueda de prensa, antes de coger su vuelto para regresar a España.