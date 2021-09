Más País y ERC han presentado sendas proposiciones de ley en el Congreso para abrir un debate sobre la necesidad de regular todos los usos del cannabis en España, tanto para el consumo particular, como el profesional o medicinal.

Los portavoces de Más País y de ERC, Iñigo Errejón y Gabriel Rufián, han defendido la necesidad de crear un marco regulatorio que elimine la inseguridad jurídica que existe al respecto, reduzca el mercado ilegal y aflore la economía sumergida.

Ambos parlamentarios han coincidido en subrayar la importancia de que se legalice esta sustancia, cuyo consumo, aseguran, es generalizado en este país y su prohibición "no solo no lo ha eliminado sino que no ayuda a reducir".

Así lo ha asegurado Errejón en una rueda de prensa, en la que ha destacado que esta iniciativa pretende acabar con la "hipocresía" actual, toda vez que entiende que el consumo de la marihuana es ya un "hecho social" y una realidad en España.

"Todo el mundo reconoce que puede acceder sin el menor problema al consumo de cannabis en el mercado negro", ha afirmado Errejón, quien, por ello, ha defendido regularlo para evitar que sea un sector dominado por las mafias.

Autocultivo

La proposición de Más País normaliza el autocultivo, la compra, el transporte, la publicidad, el etiquetado, el consumo de manera similar al tabaco y el cultivo profesional, obligando a que se haga con un 60% de energías limpias, entre otras cosas.

Tras señalar que su propuesta se inspira en los modelos que ya están vigentes en otros países, Errejón ha alegado también razones de salud para regular el cannabis. "Es obviamente más seguro el consumo de una sustancia regulada por el Estado que por el mercado negro", ha recalcado. Ha justificado también la necesidad de legalizar la sustancia para favorecer la economía, en el sentido de que los millones que se mueven en el mercado negro sean legales y se traduzcan en impuestos de los que se beneficien todos los españoles.

En este sentido, ha defendido que sobre el cannabis se cargue un impuesto especial del 35 por ciento, lo que afloraría, según sus cálculos unos 3.000 millones de euros al año, para que se destine el 60% a financiar la sanidad pública. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado que la propuesta de su grupo pretende legalizar un mercado que existe y que comporta enormes problemas a la sociedad. "Por mucho que no intentes regular ese problema, no deja de existir", ha subrayado.

Ha insistido en que su objetivo evidentemente no es fomentar el consumo, sino regularlo, y para ello ha propuesto la modificación de algunos artículos de la ley de seguridad ciudadana. Para ERC, es importante que se establezca un marco regulatorio consecuente con la realidad y que tenga en cuenta todos los factores que concurren en ella: las necesidades de los consumidores, los productores y comercializadores, así como las administraciones que tienen que dar respuesta al problema.

Desde Ciudadanos, Edmundo Bal ha recordado, en otra rueda de prensa, que su formación política fue la primera en proponer la despenalización de esta sustancia para el uso terapéutico, por lo que ha avanzado que apoyarán la tramitación de la iniciativa. Unidas Podemos ya adelantó la semana pasada su intención de presentar a principios de octubre una propuesta de ley para regular el uso del cannabis, con el objeto de abrir un espacio de reflexión y diálogo con colectivos de la sociedad civil para que la valoren y hagan aportaciones a la misma.