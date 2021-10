El 10º aniversario del fin de la violencia de ETA ha centrado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Incapaces de haber llegado con una declaración institucional compartida, como intentaron la víspera, Pedro Sánchez y Pablo Casado se han cruzado acusaciones y lamentaciones por cómo cada uno aborda la derrota del terrorismo.

El líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de acercar a Euskadi a presos etarras "con delitos de sangre" y de romper su promesa de no pactar con Bildu. Y le ha recordado que Arnaldo Otegi, por mucho que el lunes rechazara la violencia terrorista, no condenó los asesinatos de "850 compatriotas". "¿Va a sacar usted de la cárcel a 200 presos para aprobar los Presupuestos, como dijo ayer Otegi?", le ha preguntado directamente.

Se refería Casado al vídeo hecho público por Antena 3 en el que Otegi, horas después de disculparse ante las víctimas de ETA, afirmó: "Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos". Lo dijo en un acto con militantes de su formación para reivindicar la necesidad de apoyar al Gobierno de coalición en la tramitación de las Cuentas. para obtener beneficios para los terroristas presos. "Porque sabemos cuál es la alternativa [en referencia a la posible suma entre PP y Vox] (...) Porque necesitamos tiempo para preparar al pueblo, necesitamos solucionar el tema de los presos. Necesitamos fortalecer nuestra posición y eso requiere tiempo".

"No, un no rotundo", le ha dicho. Y ha aprovechado el momento para afear a Casado que "utilicen" el terrorismo y no sepa celebrar "el fin de la violencia". "Es una victoria de la democracia española", ha dicho. Entonces estaban dirigentes socialistas al frente de las principales instituciones afectadas. Ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero, Patxi López y Alfredo Pérez Rubalcaba. "Pero también es un éxito de ustedes. ¿Cómo no siente la derecha esto como una victoria y traslada una visión amarga del fin del terrorismo de ETA?", le ha reprochado.

"Intento de blanqueamiento"

El vídeo de Otegi ha cogido en fuera de juego al líder de Vox. Santiago Abascal ha centrado su debate con Sánchez en la inseguridad que, a su juicio, provoca la inmigración ilegal. Ni una palabra sobre el coordinador de EH Bildu. Tampoco de ETA. Segundos después de su choque con el presidente del Gobierno, Abascal ha salido a los pasillos de la Cámara Baja esta vez sí para cargar contra el "intento de blanqueamiento" de la banda terrorista. "Es de una gravedad extrema", ha dicho antes de bautizar a las Cuentas como "los Presupuestos de la banda terrorista ETA".