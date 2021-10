El Rey ha animado a los jóvenes a permanecer en los pueblos, a hacer del entorno rural su modo de vivir y a transformar "los obstáculos y dificultades en posibilidades de futuro".

Felipe VI ha trasladado este mensaje durante su visita, junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a Santa María del Puerto, reconocido este año como Pueblo Ejemplar de Asturias.

Situado en el concejo de Somiedo cerca del borde con la provincia de León, el monarca ha escogido esta aldea ganadera de montaña, enclavada a casi 1.500 metros de altura, para estimular a las nuevas generaciones a frenar la despoblación. Don Felipe ha dicho ser consciente de que la vida en lugares como Santa María del Puerto "no es sido nada fácil", pero ha valorado la tenacidad de quienes han encarado estos problemas para construir "una comunidad vital y llena de futuro, respetuosa con el pasado, pero abierta a los extraordinarios cambios de la actualidad".

"Una vida, un modo de vivir, que los más jóvenes, con su permanencia en el pueblo y su deseo de formar aquí sus familias y de educar a los más pequeños en el respeto y la valoración de la vida rural, habéis conseguido fortalecer y acrecentar. Por esos sois ejemplares", ha ensalzado. En Santa María del Puerto hay una veintena de ganaderos, de los que la mitad tienen menos de 40 años.

El jefe del Estado ha aplaudido su decisión de no emigrar y de trabajar con "tanto sentido de la responsabilidad y tanto esfuerzo" en favor del entorno rural. "Ahora ya no vivís alejados, porque estáis en permanente contacto con el mundo. Ya no os veis obligados a iros lejos, porque estáis dispuestos a transformar los obstáculos y dificultades en posibilidades de futuro. Porque lucháis por convertir cada oportunidad en una realidad llena de potencial", ha abundado en su mensaje contra la despoblación.

Por ello, ha transmitido su apoyo a "seguir adelante, a seguir trabajando con el mayor ánimo, con espíritu positivo, lleno de ilusiones y de sueño, pues la mejor forma de construir el mejor porvenir" para las siguientes generaciones. La pedanía somedana representa, en opinión de Felipe VI, "la Asturias milenaria y acogedora, tolerante y fuerte, con visión de futuro y respeto al pasado".

"La Asturias emprendedora, esforzada, esperanzada tiene aquí, en Somedo, el mejor de los ejemplos", ha rematado en su discurso al término de la visita, que se ha prolongado durante dos horas. Junto la belleza del entorno, el rey ha destacado la jornada soleada que ha permitido disfrutar aún más del paisaje: "Venir aquí con un día como hoy, si no es tocar el cielo, mucho se le parece".

Don Felipe ha recordado que su primera visita a Somiedo fue en 1990 como príncipe y que regresó en 2004 para entregar a Villar de Vildas el premio al Pueblo Ejemplar. A la familia real la han acompañado el ministro de Agricultura, Luis Planas, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández.