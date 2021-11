El diputado socialista en el Congreso, Odón Elorza, ha afirmado este miércoles que Enrique Arnaldo, uno de los candidatos propuestos por el PP para renovar el Tribunal Constitucional (TC), "no debería ocupar ese puesto", y ha argumentado que "es un indignidad para la institución y para el propio Congreso que lo tendrá que votar".

Sobre el hecho de que su partido avalara este martes en la Cámara Baja la "idoneidad" de Arnaldo para el puesto, Elorza ha explicado en una entrevista en Radio Euskadi que "a veces, la política tiene estas situaciones contradictorias" porque forman parte de un "acuerdo global" con el PP para la renovación de los órganos constitucionales, y ha remarcado que en este caso concreto se trata de un "trágala".

Ha criticado que el PP, "contrariamente a lo anunciado por su presidente, Pablo Casado", ha elegido un candidato que, según ha destacado, "no reúne las condiciones para garantizar la independencia e imparcialidad imprescindibles para el desempeño de su función".

Ha dicho que Arnaldo tiene unos "vínculos políticos claros y continuados con Faes durante muchos años" y que ha publicado 331 artículos hasta la semana pasada en El imparcial con afirmaciones políticas "muy de fondo contra el Gobierno y las izquierdas".

"Esto le señala demasiado como para pensar que a futuro no va a tener condicionamientos que le impidan ser debidamente imparcial a la hora de enjuiciar un conflicto o litigio en el que el PP o sus aledaños sean parte interesada", ha agregado.

"Todo esto no contribuye a que la separación de poderes sea todo lo nítido y fuerte que debería", ha criticado por último el diputado socialista.

El Gobierno se ha tragado "este sapo"

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, considera que Arnaldo no es un perfil "idóneo" para integrar el Alto Tribunal y ha censurado al Gobierno de Pedro Sánchez por haberse tragado ese "sapo".

En rueda de prensa, se ha referido así a Arnaldo, quien este martes obtuvo el plácet de la Comisión de Nombramientos del Congreso para formar parte del TC, pese a que, según ha destacado Errejón, "su mérito fundamental es haber sido socio de Jaume Matas y de Ignacio González".

"Es evidente que este señor no es idóneo y no debería haber pasado la idoneidad", ha aseverado Errejón, antes de preguntar al PP si no tenía candidatos mejores y al Gobierno si considera que ayuda a la recuperación del prestigio y la confianza de las instituciones haberse tragado este "sapo".

En este sentido, el diputado de Más País-Equo ya ha adelantado que su partido rechazará el "intercambio de cromos" que han realizado el PSOE y el PP para la renovación del TC y el resto de órganos constitucionales cuando éste se vote en el Pleno del Congreso del próximo día 11. "Hay sapos que son demasiado grandes como para tragarse", ha apostillado.