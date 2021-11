Podemos se abre a la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas en 2022. El partido se adhiere así a la tesis de su ex secretario general, Pablo Iglesias, que este lunes advirtió de que Pedro Sánchez encontraría un mejor escenario electoral en el próximo año, antes de enfrentarse a los comicios autonómicos y municipales previstos para primavera de 2023.

"No hace falta haber leído a Sun Tzu —filósofo escritor de El arte de la guerra— para saber que para hacer política es determinante elegir el momento y el terreno de combate", comenzó su reflexión Iglesias en RAC1. "A partir de aquí, ¿qué tiene que ganar Pedro Sánchez presentándose a unas elecciones después de pasar una serie de procesos electorales y autonómicos que no pintan bien para la izquierda?, ¿o qué tiene que ganar si se consolida a su izquierda una opción política que penetre en su terreno electoral, que es lo que significa Yolanda Díaz?", se preguntó el ex vicepresidente de Gobierno, que aseguró que "las grandes decisiones políticas no las toman los servidores públicos, sino los estrategas".

Un día después de estas declaraciones, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha adherido a esta tesis, dando cuenta del importante peso que aún tiene Iglesias dentro de las filas moradas. Aunque ha advertido de que "Podemos trabajará por agotar la legislatura hasta 2023", sí ha alabado la capacidad de predicción política del ex secretario general.

"No haría de menos la capacidad predictiva de Pablo Iglesias, que ha demostrado ser un analista político brillante y cuando opina hay que escucharle con atención", ha determinado, en rueda de prensa en el Congreso previa a la Junta de Portavoces.

Iglesias también se pronunció sobre el papel "muy importante" que debería tener Podemos dentro del futuro proyecto de Yolanda Díaz, urgiendo a la vicepresidenta a "cerrar pronto" ese debate. De esta manera, poner sobre el horizonte un adelanto electoral también contribuye a presionar a la vicepresidenta para acelerar los tiempos previstos.

En Unidas Podemos se han mostrado más cautos con esta afirmación, más aún después de las tensiones vividas por el acto de Valencia al que no fueron invitadas Ione Belarra ni Irene Montero. Preguntado sobre ello, Echenique ha asegurado que "cada uno tenemos nuestras opiniones", pero ha defendido que "Yolanda es quien está controlando los tiempos y lo que hay que hacer es apoyarla y no hacer de esto un debate público".

Iglesias entra en el debate

Pablo Iglesias aprovechó este lunes el altavoz que le otorgan las tertulias para dar su opinión sobre la deriva política de su partido y la plataforma política que planea Díaz. En su intervención no dudó en censurar veladamente la no invitación de las principales dirigentes de Podemos. "Me hubiera encantado que estuvieran, no solo por el trabajo que desarrollan sino porque han sido dos mujeres particularmente atacadas, más atacadas que ninguna política de izquierdas en este país", aseguró.

Iglesias mostró su confianza en que "Yolanda Díaz va a saber cuidar en espacio amplio" en el que habrá "dificultades para tejer alianzas", y advirtió que habría que hacerlo "sabiendo dos cosas". En primer lugar, el ex dirigente puso sobre la mesa los paralelismos establecidos entre Díaz y Manuela Carmena, la ex alcaldesa de Madrid que montó un partido propio tras sus choques con Podemos. "Decir eso es no conocer a Yolanda", aseguró, antes de dar por hecho que el partido morado tendrá un papel relevante en la futura candidatura. "Todo el mundo tiene claro que todos los dirigentes que aporta Podemos, pero también IU, van a tener que tener un papel muy importante".

"Y sobre todo hay que dejar eso cerrado pronto", dijo en segundo lugar Iglesias, pidiendo acelerar el debate de los nombres. El ex vicepresidente lo justificó en acelerar la construcción del proyecto político, porque "no vamos a ganar simplemente sumando diferentes caras, nombres o siglas sino siendo capaces de construir un discurso que reilusione". Pedía así un acelerón de los tiempos después de advertir también sobre un posible adelanto de las elecciones generales.