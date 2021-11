La Generalitat prevé fortalecer las actuales 15 'embajadas' catalanas en el exterior y se propone desplegar las oficinas en Japón, Senegal y Australia, ya creadas pero todavía pendientes de entrar en funcionamiento, sin descartar otras que todavía están planificando. Los presupuestos del Govern prevén un aumento del 46% de la partida destinada a esta red en el exterior (pasa de 8,2 millones de euros en 2020 a 12 millones en 2022, lo que supone 3,8 millones de euros más) para "ampliar la capacidad de incidencia de Catalunya en el mundo". Y es que las cuentas de todo el Departament crecen un 27,8% respecto al 2020 y suman 20,5 millones de euros más hasta llegar a un total de 94,3 millones de euros sobre papel.

La 'consellera' d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha comparecido este miércoles en el Parlament y ha justificado el crecimiento presupuestario como un "mensaje político claro de que, ante la represión del Tribunal de Cuentas, la Generalitat consolida su acción exterior". Este órgano reclama fianzas millonarias de hasta 5,4 millones de euros a varios exaltos cargos de la Generalitat por el despliegue de esta red extranjera entre el 2011 y el 2017.

Especialmente molesta después de conocer que Cs ya ha iniciado los trámites para llevar las cifras al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) alegando, precisamente, los fondos para la actuación extranjera, Alsina ha criticado el "filibusterismo" y ha defendido que el Govern ejerce sus competencias de acuerdo a la legalidad vigente y a la "normalidad democrática", "ya que si nosotros no defendemos los intereses de Catalunya, como demuestra la historia, no lo hará nadie". "Las delegaciones actúan en defensa de los intereses de toda Catalunya, no sólo del Govern", ha remachado.

El reparto

El presupuesto se reparte en tres secretarias: la General (para reforzar la estructura orgánica del Departament) con 25 millones de euros; la de Govern Obert (que incluye los procesos electorales) con 4,1 millones de euros, centrada en facilitar el acceso a la administración y la digitalización; y la de Acción Exterior, con 65,4 millones de euros, que contempla la mayoría de la partida para la cooperación (36,9 millones de euros) y las estrategias en el exterior, entre ellas, las 'embajadas' (28,5 millones de euros, un 54,7% más que en 2020).

Entre las propuestas, Alsina ha destacado el aumento de subvenciones para la cooperación al desarrollo que suponen (cuatro de cada 10 euros se destinan a este asunto), proyectos para robotizar la transparencia de la administración y un plan para acercarse a los cónsules que hay en Catalunya para "conectar con el mundo" y pasar página a las ofensivas judiciales.

Durante el desarrollo de la comisión, la oposición ha exigido transparencia al Departament sobre las actuaciones que desarrolla en el extranjero.