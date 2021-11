Junts advierte de que no habrá más concesiones a la CUP en los presupuestos

Hasta aquí podemos llegar. Más, no. Este es el nítido mensaje que lanzan los miembros de Junts en el Govern ante la última oferta a la CUP para lograr el apoyo anticapitalista a los presupuestos de la Generalitat de 2022. JxCat, que ha mostrado su expreso apoyo en varias ocasiones tanto a los Juegos Olímpicos de Invierno como a la inversión privada Hard Rock en Vilaseca i Salou, sostiene que no ha habido grandes cesiones a los 'cupaires' en ambos proyectos pero alerta de que Junts ya se tragó un sapo --la no ampliación del aeropuerto de Barcelona-- y no está dispuesta a ir más allá. Mientras, ERC sostiene que el coste político mayor de las cesiones es de JxCat y sigue confiando en el acuerdo con los anticapitalistas. La CUP, en pleno debate este fin de semana sobre el futuro de las negociaciones y una posible enmienda a la totalidad, asegura que decidirá sin atender a presiones.