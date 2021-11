Junts apuesta por el PSC para aprobar los presupuestos catalanes si falla la CUP

Sí, todavía existen ideologías. Y Junts per Catalunya no es solo un partido independentista, sino que su intención es la de situarse en la centralidad del tablero, entre izquierdas y derechas. Sirva esta previa para explicar que el partido del 'expresident' Carles Puigdemont opta, hoy por hoy, claramente por el PSC como socio para aprobar los presupuestos del Govern si la CUP finalmente no apoya el proyecto, dado que los anticapitalistas siguen muy críticos con los planes del 'conseller' de Economia, Jaume Giró.

Las fuentes gubernamentales consultadas confirman que, para JxCat, la estrategia es clara: poner toda la carne en el asador para lograr el 'sí' de la CUP o, al menos, tres abstenciones de los anticapitalistas. Pero ello no hará que Economía salte líneas rojas: ni incrementará impuestos a las rentas más altas como exigen los 'cupaires' (les propone a cambio una rebaja del IRPF a las rentas más bajas, que beneficiaría a más de un 70% de los que anualmente pagan este impuesto), ni invertirá 1.000 millones de euros en salud (la cifra presupuestada es algo menor a los 650 millones), pese a que así consta en el pacto de gobierno entre ERC y JxCat, porque no dispone de este dinero para invertirlo en la sanidad catalana.

Es más, JxCat ha dejado claro este mismo martes a la CUP que no esperará a tener su plácet para aprobar las cuentas en el Consell Executiu y mantiene su intención de hacerlo el próximo martes, 9 de noviembre. Lo hará, previsiblemente, sin tener cerrado el 'sí' o la abstención anticapitalista. Pero los presentará sí o sí. Ante esta presión, la CUP ha reiterado este martes la demanda de un referéndum de independencia y un giro a la izquierda. Pero todo ello no pone nervioso al Govern, que sostiene que en algunos departamentos, como en Interior, se están aprobando medidas de acuerdo con el pacto con la CUP.

El PSC, a la espera

Pero... ¿y si acabase fallando la CUP? Junts mantiene con los socialistas una distancia sideral en el eje identitario. Cabe recordar que hace tan solo 9 meses del acuerdo por el que JxCat se comprometió a no pactar con el PSC tras las elecciones de febrero. Pero Junts gobierna con los socialistas en la Diputación de Barcelona, se ha entendido con ellos en el Parlament (al margen del criterio de ERC) en cuestiones como la ampliación del aeropuerto de El Prat, y está convencido de que un pacto de presupuestos es perfectamente factible con los de Salvador Illa. Ambos se han ofrecido reiteradamente para apoyar las cuentas. Y el equipo de Economia ve factible una entente que situaría a Junts en el espacio templado del eje ideológico y alejado de los postulados de la CUP o los 'comuns', la otra posible pareja de baile del Govern para las cuentas.

En el fondo subyace la vieja pugna Junts-ERC sobre la hegemonía política. El partido de Puigdemont parte de la premisa de que ERC quiere reeditar el tripartito de izquierdas y dejar en la cuneta a JxCat. La manera de contrarrestarlo es dejar, en cierto sentido, a Esquerra en una cuneta junto a los radicales y aprobar medidas como los Juegos Olímpicos de Invierno o el Hard Rock, así como una política fiscal prudente (sin subida de impuestos, más allá de los medioambientales), de la mano de los socialistas.

Esta posibilidad se haría más factible si, en las próxima semanas, avanzasen las negociaciones entre el Gobierno y Junts sobre los Presupuestos del Estado, pese al portazo inicial de los posconvergentes con una enmienda a la totalidad. Enmienda que Junts defiende porque los socialistas "la han hecho inevitable porque no han ofrecido concreciones al independentismo" (en el fondo covid para Catalunya -se reclaman 1.200 millones- o la gestión de los fondos europeos, entre otras cuestiones). Pero la mano de JxCat sigue tendida y un posible acuerdo para las cuentas estatales facilitaría la reciprocidad en las catalanas con el PSC. "Sería bingo", admiten las fuentes citadas.

ERC, con la CUP

Mientras tanto, ERC no se inquieta. Son "conscientes desde el primer segundo" de que la negociación con los anticapitalistas no sería "fácil" y, de momento, mantienen que su única "prioridad" es repetir la "mayoría de la investidura, esto es, la independentista, esto es, el 52%". Una forma de decir que está en el tejado de la CUP mantener vivo ese 52% de voto puro independentista de las pasadas elecciones.

Los republicanos también aseguran entre bastidores que no encontrarán interlocutores mejor predispuestos que ellos si de lo que se trata es, realmente, de dotar presupuestariamente todos los puntos del acuerdo ERC-CUP de investidura de Pere Aragonès. Por todo ello, y también para tener las manos libres en Madrid y evitar entrar en el juego de las reciprocidades con los socialistas, ERC descarta cualquier entente de esta envergadura con el PSC. "La CUP sabe que la alternativa a nosotros es la sociovergencia que ya se observa en la Diputación de Barcelona y que ya ha asomado en asuntos como el de la ampliación de El Prat”, afirma una voz del Palau de la Generalitat.