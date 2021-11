Carrasco renueva su liderazgo en el PP y promete un Castelló más plural y libre

Carrasco, quien reivindicó una mejor ciudad por estar «cansada de divisiones, politizaciones, enfrentamientos de un gobierno que dijo que venía rescatar personas y solo se ha rescatado a si mismo», destacó también todos los logros del PP en el Ayuntamiento de Castelló como la llegada del AVE, la ronda de circunvalación, las remodelaciones urbanísticas el TRAM o la piscina olímpica. «Este es el legado de la gente del PP», manifestó durante su discurso en el que tuvo palabras de agradecimiento para su equipo y se comprometió a seguir defendiendo las ideas del PP.

"La política es esfuerzo"

«La política es compromiso, esfuerzo y dedicación», corroboró Carrasco, tras pedir «memoria, dignidad y Justicia», frente al pacto de Sánchez con «independentistas y Bildu». Enumeró, asimismo, su decálogo para hacer de Castelló una ciudad mejor y, de esta forma, llegar a la alcaldía de la capital de la Plana. «Es hora de pasar página porque la ciudad es luz y color y es hora de dejar atrás la etapa gris del PSOE, Compromís y Podemos». Así, afeó al equipo de gobierno municipal de Castelló que, mientras que los castellonenses no llegan a fin de mes, «su prioridad es cambiarle los nombres a las calles o derribar cruces porque ya está bien de sectarismo y revanchismo».

«Cuando el PP gobierna, ganan todos los ciudadanos y este es el motivo por el que he dado el paso de optar a presidir el PP en la capital de la Plana, porque no me gusta lo que ahora mismo veo en la ciudad», continuó Begoña Carrasco en su intervención.

Por su parte, la presidenta del PP provincial, Marta Barrachina, anunció que se ha iniciado la cuenta atrás para «la reconquista de nuestro partido en la capital porque desde que dejamos de gobernar, la ciudad no ha vuelto a ser la misma y va a ser Begoña Carrasco la que le devuelva el prestigio que se merece». En este sentido, le mostró su apoyo para que Castelló vuelva a ejercer la capitalidad «porque si le va bien, gana el conjunto de la provincia»

Finalmente, el presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reivindicado un partido en el que "cabemos todos" y aseguró que el "cambio es irrefrenable porque la humildad no está reñida con la ambición". Mazón criticó el retraso de las Cercanías, "el animalismo o a los valencianistas" y aseguró estar "harto de que esta gente lleve ocho años gobernando en la Comunitat Valenciana y pueda hacerlo otros cinco años más".

Nuevo organigrama

En el nuevo organigrama del Partido Popular de la ciudad de Castelló está Begoña Carrasco como presidenta, Sergio Toledo como secretario general, Maica Hurtado como coordinadora general de Acción Electoral y Carmén Amorós como coordinadora general de Organización. Los vicesecretarios son Andrés Balfagó, Javier Buñuel, Clara Adsuara, Salomé Pradas, Cristian Ramírez, Juan Carlos Redondo y Julio Tena.

Además, Carrasco ha creado un Comité de Participación ciudadana y vecinal de la que el portavoz es Vicent Sales y de esta forman parte los concejales del PP en el Ayuntamiento de Castelló.

Por otra parte, ha creado un órgano asesor del que forman parte los ex alcaldes José Luis Gimeno y Alfonso Bataller además del ex presidente de la Diputación, Javier Moliner.