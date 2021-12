El pasaporte covid entrará en vigor en la Comunitat Valenciana la noche del próximo viernes. Este miércoles el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado en el Ecoforum 2021 que su mera implantación ya ha tenido un efecto positivo porque "ha ayudado a que muchas personas se vacunen" solo con su anuncio.

Sin embargo, un médico ha llamado a la rebelión contra esta medida, difundiendo un documento para que los no vacunados muestren a los “dependientes/a” de establecimientos que les veten la entrada por no mostrar el pasaporte covid.

Bajo el título ‘Salvoconducto humano’, el doctor de Son Espases, hospital de Palma de Mallorca, explica cómo les ampara la Constitución y las leyes de la Ley de Protección de Datos, así como los acciones que pueden emprender si, finalmente, se les niega el acceso al local.

Este es el texto íntegro del documento:

“Salvoconducto humano para entrar en cualquier establecimiento

Por favor, sr./sra. dependiente/a: es importante que lea este documento

En el supuesto caso en el que no me permita la entrada por no querer mostrar mi cartilla de vacunación, debe saber lo siguiente:

La vacunación en España NO es obligatoria, por tanto, por LEY NO se puede prohibir la entrada a ninguna persona por NO acreditar la vacunación de la Covid-19, ni ninguna otra enfermedad.

De igual modo, y atendiendo que la vacunación en España NO es obligatoria, si se me prohíbe la entrada en su establecimiento/ servicio en razón de la “supuesta” interpretación de no vacunación, se estaría produciendo una vulneración a mi derecho a la intimidad, reconocido en el Artículo 18.1 de la Constitución Española, y de mi derecho a o sufrir discriminación, tal y como se expone en el Artículo 14 de la Constitución Española, entre otros derechos reconocidos como ciudadano / consumidor. Estando usted colaborando con la aplicación de normas discriminatorias de grupos sociales y siendo usted autor/a de un delito. Con los consecuentes daños morales y perjuicios a mi persona.

Asimismo, para poder requerirme esta información, desde este establecimiento debe poder acreditar que posee usted la capacidad de tratamiento de datos de carácter personal para poder tramitar los datos que me requiere, tal y como establece la Ley Orgánica de tratamiento de datos de carácter personal (art. 4.2 RGPD y art. 5.1t) RLOPD). Datos personales que tienen carácter sensible, al tratarse de datos médicos y, por tanto, privados, como reconoce la Ley de Autonomía del paciente (Ley 41/2002).

Para finalizar, por los hechos expuestos, si desde el establecimiento se persiste en negarme la entrada, estoy en mi derecho de interponer la hoja de reclamaciones para valer mi derecho como consumidor, además de como ser humano libre que soy, interponer denuncia ante la Policía o el Juzgado de Guardia / Instrucción, por delito de INCITACIÓN AL ODIO, del art. 510.1 del Código Penal, por fomentar usted, contribuir e incitar al odio y discriminación de personas y grupos sociales que no muestren o tengan dicho carnet de vacunación, con penas de prisión de hasta CUATRO años de cárcel.

Le solicito, pues, que me permita ingresar al establecimiento.

Gracias por su tiempo. Confío en que tomará la mejor decisión.”