El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, uno de los políticos con más popularidad social y televisiva desde hace años y de los que menos filtro pone en sus declaraciones públicas, se aventuró en televisión a dar nombres de hombres clave en el PSOE y el PP nacional, que disputarán el liderazgo a Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y no tuvo reparos en nombrar al presidente de Asturias, Adrián Barbón, como uno de los políticos socialistas a tener en cuenta para los próximos años. “Cuidado con ese. Tiene cabeza”, dijo Revilla sobre Adrián Barbón, con el que reconoció que tiene lazos de amistad.

La intervención de Miguel Ángel Revilla tuvo lugar en el programa “El Hormiguero”, de Pablo Motos. Un espacio que periódicamente cuenta con Revilla para hacer un análisis de la actualidad nacional según la visión particular del cántabro.

Fue el propio Revilla el que le pidió a Pablo Motos que le preguntara por las alternativas que hay en el PSOE al liderazgo de Pedro Sánchez. “Ahora solo está Pedro”, dijo el cántabro, que recalcó que “ha hecho un partido muy presidencialista, un partido acomodado a él, a su imagen y semejanza, y ha ido cortando cabezas a los que no piensan como él. Algo lógico teniendo en cuenta que venía de un partido que no le quería”, dijo.

“Si acaso, me atrevo a decir uno: el presidente de Asturias, Adrián Barbón. Cuidado con ese. Tiene cabeza. Y tiene solo 42 años”, avanzó el cántabro. Reconoció que la relación de ambos es buena y puso en valor que “es taratanieto, bisnieto, hijo y nieto de mineros de Laviana. Dentro de unos años, no ahora, probablemente sea una de las personas más presentables del PSOE”. Como cualidades citó que “es un hombre muy equilibrado y con cabeza”, y ya aventuró que “probablemente si escucha esto no le guste nada, porque no pasa ahora por su cabeza. Pero ojo a este”, añadió.

Su declaración sobre Adrián Barbón tuvo lugar tras una pregunta previa de Pablo Motos sobre a quién veía como ganador del duelo entre Isabel Ayuso y Pablo Casado (PP). Revilla expresó su convencimiento de que “Ayuso es el fenómeno político del último año y medio. Es un caso llamativo”, pero también expresó una advertencia: “cuidado con estos políticos que son como los vinos espumosos. Pueden ser algo demasiado efervescente, momentáneo”, y citó a Pablo Iglesias y Albert Rivera, entre otros

En todo caso, para Revilla “hay un tío que es la gran reserva espiritual del PP y es un gallego que se llama Núñez Feijoo. Ese es un gran reserva, es un lujo”.