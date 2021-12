La estrategia sobre cómo debe ser la relación con Ciudadanos ante futuras citas electorales enfrenta distintas posturas dentro del PP. La visión de Génova, pilotada por Teodoro García Egea y respaldada por algunos barones, es la de la absorción completa cerrando la puerta a cualquier tipo de acuerdo preelectoral que implique compartir siglas o elaborar una candidatura conjunta. Dicho de otra manera: en la dirección nacional entienden que si Ciudadanos quiere sumarse a su proyecto debe renunciar a la papeleta e integrarse de lleno en el PP.

Esa fue la principal conclusión que el número dos de Pablo Casado sacó tras lo ocurrido en la moción de censura en Murcia. A partir de ahí todo cambió con el partido naranja, a pesar de que no en todos los territorios lo ven de la misma forma.

Andalucía es un ejemplo claro. Inés Arrimadas lleva meses sugiriendo que cuando realmente se convoquen las elecciones, ambos partidos deben valorar todos los escenarios posibles que les conduzcan a reeditar el gobierno actual. Esto es: sin Vox dentro de la gestión. Y si los sondeos avalaran la posibilidad de un pacto como el del País Vasco (concurrir en una suerte de coalición), los naranjas empujarán hacia ese camino.

Como publica EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, a pesar de que Génova lo rechaza, el PP andaluz no cierra esa puerta consciente de que la suma con Juanma Moreno Bonilla al frente podría ser insuficiente si Ciudadanos no logra pasar la barrera del 3% del voto. Desde hace tiempo el PP andaluz no está cómodo con el cerco desplegado por su partido contra los naranjas, a los que siguen viendo como mejores socios posibles y con los que no pretenden confrontar.

Fuentes cercanas a Arrimadas aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que si Moreno Bonilla tuviera la certeza de que un acuerdo preelectoral le permitiría acariciar la mayoría absoluta, las conversaciones en ese sentido avanzarían. Es decir, que la postura del presidente andaluz choca de lleno con la expresada por Génova y otros dirigentes territoriales, partidarios de fulminar políticamente a Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso también camina en la última línea, coincidiendo de manera excepcional con el postulado de García Egea.

El adelanto electoral en Madrid el pasado mayo sirvió para expulsar a los naranjas de la Asamblea. A eso se suma que la dirigente madrileña no tiene complejos para pactar con Vox. En Andalucía las cosas se ven muy distintas y el objetivo de Moreno Bonilla es no depender del partido ultra para gobernar. Prueba de ello es que se abrió incluso a intentar acordar los Presupuestos con el PSOE.

También el presidente de Murcia, Fernando López Miras, está en el bando de evitar los pactos con Ciudadanos. Abrió el debate el Día de la Constitución en el Congreso, defendiendo que el partido naranja “es de todo menos fiable” y apostando por que “la única forma de garantizar que el PP gobierne es sólo votando al PP”. Era un mensaje claro para su compañero de filas en Andalucía, al que recordó la ruptura de su anterior gobierno de coalición “cuando una noche, con nocturnidad y alevosía, Ciudadanos firmó una moción de censura para gobernar con la izquierda”.

En Castilla y León el escenario es todavía muy incierto, a la espera de que Alfonso Fernández Mañueco tome una decisión sobre el adelanto electoral. De producirse, probablemente lo anunciará antes del 10 de marzo, día en el que la oposición ya podría volver a impulsar una moción contra el PP.

En otros territorios como Aragón o la Comunidad Valenciana donde la suma de bloques está muy ajustada, los líderes populares son partidarios de mantener relaciones con Ciudadanos. En la primera comunidad Javier Lambán también se ha ido consolidando, pero en la alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, mantiene una buena relación con los naranjas. Inés Arrimadas se reunió hace semanas con el nuevo líder popular valenciano, Carlos Mazón, sin cerrar la puerta a futuros acuerdos en caso de que Ximo Puig pueda reeditar su gobierno de la mano de Compromìs.

Los distintos puntos de vista (e incoherencias en algunos casos) dentro del PP hacen difícil una estrategia única. El objetivo que persiguen todos los barones autonómicos es el del resultado de Isabel Díaz Ayuso (rozó la mayoría absoluta) con la excepción de Alberto Núñez Feijóo (el único presidente del PP que ha conseguido cuatro consecutivas). Pero ante la dificultad de que el éxito gallego tenga otras réplicas, el resto de barones hacen sus propios cálculos. Y a algunos no les salen las mismas cuentas que a Génova.