El pasado jueves, María Dolores de Cospedal, quien fuera secretaria general del PP, se negó a responder en la comisión de la Kitchen en el Congreso. Unos días antes, el exministro del Interior de los populares Jorge Fernández Díaz rechazó conocer esa supuesta operación puesta en marcha desde el ministerio que dirigía para espiar a Luis Bárcenas, el extesorero de su partido. Ambos dirigentes conservadores estuvieron a las órdenes de Mariano Rajoy que este lunes acudirá a la Cámara Baja como último compareciente en esta comisión. "Voy a responder a lo que se me pregunte", aseveró con aplomo el expresidente del Gobierno.

Desde el 17 de marzo, casi una cuarentena de personas han desfilado por los pasillos del Congreso para intentar aclarar la existencia de una trama de espionaje contra Bárcenas para obtener documentos relativos a la supuesta 'caja B' del PP. El propio Bárcenas, el excomisario José Manuel Villarejo, el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, o el exdirector de aquella época de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, son algunos de los que han comparecido.

Ahora, el broche final a esta comisión lo pondrá Rajoy, que fue presidente del Gobierno durante el tiempo en el que los investigadores ubican está supuesta operación parapolicial que usaba fondos reservados del Estado. Además, el exjefe del Ejecutivo dejó claro el pasado viernes que su intención es responder a todas las preguntas que se le hagan. La estrategia contraria a la de Cospedal. "Si ella consideró que no debía responder, hizo muy bien. Yo voy a responder porque no tengo ningún problema en responder", señaló Rajoy, no obstante.

Su relación con la trama

El exlíder de los populares quiso dejar claro también que no conoce a Villarejo, quien supuestamente estuvo al frente de la operación de espionaje a Bárcenas. Sin embargo, el excomisario ha testificado en el Congreso en dos ocasiones que Rajoy estaba al tanto de la trama, hasta el punto de que en alguna ocasión le informó a él mismo a través de mensajes de móvil.

Además, aseguró que un día acudió a la sede del PP en la calle Génova para cerciorarse de que era Rajoy quien daba las órdenes. "Bajó Rajoy y dijo 'venga a trabajar'", enfatizó Villarejo.

Algo "absolutamente falso", en palabras del expresidente, quien apuntó que no sabe cuándo supo de la existencia de Villarejo, pero que, desde luego, cuando fue ministro del Interior no tenía "la más remota idea" de ese comisario. "Lo único cierto es que yo no he visto a ese señor en mi vida. Esa es la única verdad. Y naturalmente lo voy a decir. En mi vida", aseveró.

Tras Rajoy, la comisión cerrará sus puertas y los grupos tendrán un plazo para presentar sus conclusiones e intentar acordar un dictamen antes de que termine el año. Previsiblemente y ya en 2022, ese dictamen se elevará al pleno del Congreso para su ratificación.