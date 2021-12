Francisco Igea será el candidato de Ciudadanos en las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero, tras ser propuesto como representante de consenso por la dirección autonómica del partido, lo que mañana ratificará la Ejecutiva de Ciudadanos, según han confirmado a Efe fuentes del partido.

La propia coordinadora autonómica de Cs, Gemma Villarroel, que figuraba como única alternativa posible ante la hipótesis de unas primarias internas, ha manifestado en un comunicado que la situación "tan excepcional e injustificada" provocada por el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, merece responder "con contundencia" y con una candidatura "de unidad y consenso".

Un total de 2.094.490 personas podrán ejercer su derecho al voto en estas elecciones, convocadas de forma anticipada por Fernández Mañueco.

Igea: "El sanchista es Mañueco"

Francisco Igea asume "orgulloso y con una enorme responsabilidad" tratar de demostrar durante una campaña electoral que prevé "dura" que "igual el que es sanchista es Mañueco", ya que "huye del control, de la transparencia y escurre responsabilidades".

En una entrevista con la Agencia EFE, conocedor ya de que será de nuevo el candidato de Ciudadanos en las elecciones del próximo 13 de febrero, ha reconocido que lo que le preocupa de esta situación es que las personas que más le quieren le han pedido "que no lo haga", pero "uno tiene una condición y ellos también me conocen, es el hombre el que está en la arena": "Siempre me ha gustado estar en la arena y nunca he eludido la pelea, aunque es difícil, estoy cansado".