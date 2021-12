Sánchez prioriza la recuperación y la lucha contra la Covid a la mesa de diálogo

La mesa de diálogo se reunirá de nuevo, pero no tiene fecha ni es una prioridad para el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez desplaza el foco a otras cuestiones que considera urgentes, como la recuperación económica y el combate contra la pandemia.

El jefe del Ejecutivo fue expeditivo en su respuesta al 'president', Pere Aragonès, quien el domingo, en su mensaje navideño, advirtió de que buscará "alternativas" si el foro entre gobiernos "encalla" y no se ven "resultados tangibles" en 2022. ERC pide además que el órgano se reúna a primeros de año, para darle continuidad a la cumbre que se celebró el pasado septiembre en Barcelona. "Ya diremos cuándo se va a reunir la mesa. Se va a reunir seguro, pero es de sentido común que dejemos unas semanas para trabajar en lo que importa a la ciudadanía, que es la sexta ola y consolidar la recuperación económica en el país", mantuvo Sánchez este miércoles a preguntas de los periodistas durante su comparecencia de fin de año, en la Moncloa.

Cataluña, la transparencia de la Casa del Rey, las cuarentenas o la renovación del Consejo General del Poder Judicial fueron algunos de los ejes de su balance, el último de 2021, que se prolongó durante aproximadamente una hora.

1- Cataluña debe "superar el 'procés"

"Todos deseamos resultados tangibles de la mesa de diálogo", convino Pedro Sánchez, en respuesta al discurso de Pere Aragonès. Ahora bien, añadió, la calificación de "resultados tangibles" será "probablemente" distinta según el interlocutor. Es decir, que las dos partes discreparán. "Nosotros defendemos superar el procés, dejar de tener dos bloques de la sociedad catalana separados, la pandemia", que demuestra que todas las administraciones y los ciudadanos han de actuar "unidos".

De cualquier modo, señaló el presidente, el Gobierno no renuncia al diálogo ni a los avances en pos de "la concordia y la convivencia" para una sociedad que "ha vivido fracturada" durante los últimos años.

Así que es de "sentido común" (expresión clave de la comparecencia de este miércoles), defendió, que ahora no se ponga el acento en la mesa, porque los esfuerzos han de concentrarse, cree, en la lucha contra el covid-19 y la recuperación económica, tanto en Catalunya como en el resto de España. "Lo lógico es que ahora las prioridades del Govern y del Gobierno sean otras en lo urgente".

Preguntado por cómo ve a Cataluña hoy, y tras la concesión de los indultos, Sánchez defendió que vive en una "normalidad" de la que no disfrutaba hace cuatro años.

2- La renovación del Poder Judicial, "altamente improbable"

Acaba 2021 y ya han pasado más de tres años desde que venció el mandato del Consejo General del Poder Judicial, nombrado en 2013, en la época de mayoría absoluta del PP. Los dos grandes partidos acordaron el desbloqueo del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional, de la Agencia de Protección de Datos y del Tribunal de Cuentas. Las discrepancias persisten en el CGPJ. El Ejecutivo culpa a los populares del "bloqueo", mientras estos exigen como requisito una reforma legal para garantizar que en futuros relevos sean los jueces quienes elijan a su órgano de gobierno.

Ahora, además, se cruza el escenario electoral. El 13 de febrero, los comicios en Castilla y León y, para junio u octubre, las urnas se abrirán en Andalucía. ¿Es imposible la renovación del CGPJ?, le preguntaron los periodistas. "Yo no diría que es imposible, pero con esta oposición, reconozcámoslo, es altamente improbable, y bien que lo lamento porque el deber constitucional está por encima de cualquier consideración y posición política".

"Hay que cumplir con la Constitución cuando se está en el Gobierno y cuando se está en la oposición", subrayó, volviendo a achacar al PP su cerrazón y su rebeldía con la Carta Magna.

3- Reconocimiento a Felipe VI y sin novedades sobre la modernización de la Corona

Hace justo un año, el presidente era preguntado por algún tipo de reforma en la Corona. Juan Carlos I se había marchado meses antes a Emiratos Árabes Unidos y permanecía abierta (como sigue hoy) la investigación de la Fiscalía sobre él. "Paso a paso, paso a paso, irán conociendo cómo se materializan esa hoja de ruta que señaló el jefe del Estado, el rey Felipe VI, de renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad". Este miércoles, 365 días después, la pregunta era obvia: qué pasaba con esa "hoja de ruta" que él había comprometido, en qué punto estaba.

"Cuando tengan noticias, será porque así se produce", dijo, sin dar más pistas. Enseguida enlazó con la respuesta de manual: "Absoluto reconocimiento a la labor que está haciendo el jefe del Estado y el compromiso personal, de mi partido y de mi Gobierno por las instituciones constitucionales".

Sánchez no precisó si la puesta al día de la Corona llegará una vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo cierre las diligencias que mantiene abiertas sobre los presuntos negocios del rey emérito. Preguntado si debe ser la Zarzuela la que debe "acelerar" los cambios, se refugió en su escudo natural. "En todas las preguntas que me han hecho sobre el actual jefe del Estado, he reconocido el ejercicio de transparencia y ejemplaridad que [Felipe VI] ha venido desempeñando desde que ostenta la Jefatura del Estado. En eso me mantengo y eso reafirmo",

Los periodistas interpelaron al presidente por la demanda por acoso que interpuso Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, contra él ante la Justicia británica y si el Ejecutivo considera que el padre del actual monarca forma parte o no de la Casa del Rey. En esta circunstancia se apoya Juan Carlos para defender su inmunidad. De nuevo, Sánchez interpuso un muro. "Lo que decidan en este caso los jueces o, mejor dicho, no los jueces, sino la condición que se dé, será la que respete como presidente del Gobierno", despachó.

4- El "respeto" a la reforma laboral y la valoración de Yolanda Díaz

Los dos ejes centrales de la comparecencia de este miércoles eran, como se esperaba, la pandemia y la reforma laboral. Respecto a esta última, flaquean los apoyos parlamentarios, aunque aún le queda un mes de margen al Gobierno hasta el debate de convalidación en el Congreso. Sánchez reiteró que el Ejecutivo va a "defender" el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos, y subrayó que es "de sentido común" que el poder legislativo "respete" el contenido de ese texto. No se atrevió a descartar por completo que pueda haber cambios, pero si los hubiera serían menores. En todo momento el presidente puso en valor el consenso trabado con los agentes sociales, y alabó su "buen desempeño", que debe ser "ejemplo" para las fuerzas políticas.

A Sánchez se le preguntó cómo ve a la impulsora del decreto ley, Yolanda Díaz, que puede convertirse en su rival en el espectro de la izquierda en las siguientes generales y cuyo protagonismo ha crecido en estos últimos meses. De hecho, es la líder mejor valorada, muy cerca del aprobado (4,84), por delante del propio presidente (4,55), según el barómetro de diciembre del CIS.

El jefe del Ejecutivo respondió que está "encantado" con el trabajo que está haciendo su Gabinete, un "órgano colegiado", y "muy satisfecho y muy agradecido" con la labor de sus ministros y, en particular, con la de la titular de Trabajo. "No les quepa ninguna duda", agregó. Pero ella, como el resto de ministros cuando son nombrados, son miembros "del Gobierno de España, no de un partido".

5- La reducción de las cuarentenas y el "equilibrio" entre salud y economía

El presidente fue preguntado recurrentemente por el acortamiento de las cuarentenas por covid, como ya han aprobado Reino Unido y EEUU. De los diez días actuales a siete o cinco. Sánchez prefirió no hacer ninguna propuesta concreta, se remitió a la recomendación que hagan los expertos de la Ponencia de Alertas y a la decisión que adopte este miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Varias comunidades ya han reclamado esa reducción, al considerar que debe abordarse la sexta ola con medidas diferentes. El presidente indicó que la decisión, "muy importante para muchísimos compatriotas", se conocerá este mismo miércoles, siempre dentro del "absoluto respeto" a lo que acuerde Sanidad con el conjunto de territorios.

En las respuestas, Sánchez arrojó una observación relevante: el Gobierno, en la lucha contra esta fase de la pandemia, intenta ponderar distintos elementos, guardar el "equilibrio" entre la salud pública, la salud mental y el crecimiento económico del país. La cogobernanza se ha probado, defendió, como un elemento clave, en el combate contra el covid y en el proceso de vacunación. Es "evidente", sostuvo, que ni España ni el mundo están igual que hace un año, cuando no había inmunización, sino "mejor, más preparados y protegidos".