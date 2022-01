Juan Carlos I quiere regresar a España en las próximas semanas. Según ha informado Raúl del Pozo en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, el rey emérito estaría esperando a que la Fiscalía del Tribunal Supremo cierre las tres investigaciones abiertas contra él.

Como ya adelantó El Periódico de España, una vez que esto ocurra, la Zarzuela y la Moncloa darán el visto bueno. A partir de ese momento la vuelta se producirá cuando a Felipe VI le convenga, en el momento que el anuncio de que el monarca pisa de nuevo España no empañe ningún acto de la Corona en fechas señaladas.

La Zarzuela y, por extensión, el Gobierno, conocen perfectamente que el rey emérito quiere volver, que él tiene asumido que no podrá ser hasta que no exista ni una sola investigación judicial contra él, que será sólo a temporadas porque si está más de seis meses tiene que tributar a Hacienda -como no tiene ingresos conocidos no quiere hacerlo- y que cuando esté en nuestro país ni uno solo de sus movimientos podrán ser motivo de polémica. Si no fuera por la cuestión de la residencia fiscal, Juan Carlos I viviría permanente en España, como es su deseo, pero al quitarle la asignación presupuestaria no puede justificar el origen del dinero con el que sufragaría sus gastos.