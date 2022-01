El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las últimas propuestas que ha puesto sobre la mesa, como la nueva Ley de Vivienda que, a su juicio, "atenta contra la propiedad privada", o su planteamiento de subir las cotizaciones sociales a los autónomos, algo que cree que sería la "puntilla".

Así se ha pronunciado durante su intervención en el 11º Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, que lleva por título Repensando el Turismo post Covid: Nuevos desafíos, nuevas miradas', coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda, del bono joven al alquiler y de la Ley de Arquitectura y de Calidad de la Vivienda.

Casado ha criticado la Ley de Vivienda y ha dicho que esa reforma, "además de atentar contra la propiedad privada y la libertad empresarial o individual", "disgrega esta competencia en las autonomías", en alusión por ejemplo al hecho de que sean las propias comunidades las que tengan la facultad de establecer qué zonas serán consideradas de mercado tensionado.

Hace más de dos meses, cuando se conocieron los ejes de la Ley de Vivienda del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, el PP ya anunció entonces que su formación llevaría al Tribunal Constitucional esta norma y avisó que no se aplicaría en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobierna su partido.

Los autónomos, "al límite de sus fuerzas"

Además, Casado se ha referido a la propuesta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado a los autónomos sobre el sistema de cotizaciones. "Lo quiero decir muy claro: estamos en contra de que suban las cotizaciones a los autónomos tal y como se está planteando. Es la puntilla a más de dos millones de españoles que están al límite de sus fuerzas", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que subir esas cotizaciones perjudica a un colectivo de trabajadores que ha tenido que "cerrar la persiana en esta crisis". "No se puede gravar más las cotizaciones a los autónomos cuándo están al límite de sus fuerzas", ha abundado.

El jefe de la oposición ha explicado que el PP apoya la reducción de la deuda pública, "un baldón" que, a su juicio, es "insoportable y alcanza a un incremento de 5.800 euros más por español" desde que llegó el PSOE y Podemos al Gobierno. También ha apostado por reducir el déficit estructural y por una reforma laboral que "incremente la flexibilidad y no quitando flexibilidad de la del 2012".

Menos impuestos y burocracia

Casado ha insistido en que hay que hacer la economía española más competitiva y empezar a prepararse para un escenario si se reducen las compras de los bancos centrales y se reducen los tipos de interés, ya que, según ha dicho, si no se hace España "va a sufrir mucho más", teniendo en cuenta su cifra de paro y déficit. A su juicio, se pueden aprovechar los fondos europeos "para reducir esos riesgos y que mejore la cifra de empleo y recaudación".

En este foro de Liderazgo Turístico Exceltur, Casado ha enumerado de forma detallada sus cinco medidas macroeconómicas: una reducción fiscal de 10.000 millones de euros; reducción de la burocracia, más flexibilidad laboral, mejor formación; y más competitividad y seguridad jurídica.

Tras calificar de "lamentable" la ejecución de fondos europeos en 2021, ha recordado que en su día pidió crear una agencia independiente para gestionar los fondos europeos porque, a su entender, si no se gestionan de forma "eficaz" y "transparente", y con rendición de cuentas en el Parlamento, se puede tender al "clientelismo".

"El turismo de España, el mejor del mundo"

Casado ha señalado que en su día ofreció a Sánchez un plan de reconstrucción en base a reformas estructurales y a un plan de choque a corto plazo en las industrias más afectadas por el Covid, como el turismo.

Según ha insistido, ese plan de choque que necesita el turismo debe incluir bajadas fiscales. "El turismo de España es el mejor del mundo y creo que los poderes públicos lo que debemos hacer es apoyarlo o, por lo menos, no atacarlo", ha enfatizado, para asegurar que si aplican ese plan de choque, el turismo "se va a recuperar".

Un día después de la reunión en Moncloa de Pedro Sánchez con el canciller, Olaf Scholz, Casado ha recomendado al jefe del Ejecutivo aprender del modelo alemán, que apuesta por bajar impuestos, reducir el gasto público y eliminar el "despilfarro burocrático". "Alemania con menos población tiene cinco ministerios menos que el Gobierno de España", ha apostillado.

Tras asegurar que a Sánchez y Scholz les "separan más cosas que les unen", el presidente del PP ha afirmado que el mandatario alemán defendió en ese encuentro lo mismo que reclama su partido: "volver a la responsabilidad en las cuentas públicas". A su entender, solo así se podrá mantener la solidaridad entre Estados y también entre generaciones, sectores y rentas en España.

"Me siento más identificado con lo que decía el canciller alemán que con lo que decía el líder del Partido Socialista español. Y esto es algo que no me alegra decir", ha asegurado, tras recordar que Scholz "fue capaz de llegar a acuerdos con el centro-derecha de Angela Merkel" y apostó por la bajada de impuestos en su país.