La Guardia Civil implica al exconseller catalán Bargalló en una presunta malversación

La Guardia Civil implica al 'exconseller' d'Educació Josep Bargalló y al que era su director general de Centres Públics y actual responsable de la 'conselleria', Josep González Cambray, en la presunta trama de malversación de fondos y tráfico de influencias por la que está siendo investigada la Fundació El Brot, vinculada al 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell. El nuevo informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, ha sido incluido en el denominado 'caso Voloh', de supuesta corrupción, que instruye el juez de Barcelona Joaquín Aguirre.

En el nuevo dictamen, los agentes analizan los teléfonos móviles, ordenadores, cuentas de correo y 'pendrives' que fueron intervenidos en la macrooperación de noviembre de 2020 a González Cambray cuando era director general, y que fue detenido, y de la exalto cargo d'Educació María Pilar Contreras Llanas, así como los documentos hallados en la 'conselleria'. Los investigadores también han tomado declaración a exdirectivos de la Fundació El Brot, a directores de servicios territoriales del departamento y a altos cargos del mismo.

Centro de educación especial

El atestado subraya que Bargalló, Contreras y González Cambray podrían estar al corriente de las irregularidades a la hora de destinar fondos públicos a la citada fundación, que cuenta con un centro en Sant Joan Despí, para impartir clases a alumnos con dislexia, hiperactividad o trastornos obsesivos leves, "no siendo ninguna" de estas conductas, en su opinión, consideradas "discapacidades graves o severas", por lo que "no tendría la consideración de centro de educación especial". Es decir, El Brot podría estar percibiendo dinero público procedente del concierto educativo especial "cuando no cumpliría los requisitos". "Este hecho pudiera constituir, por lo tanto, un delito de malversación", recalcan los agentes.

La Guardia Civil insiste en que "los responsables de no haber corregido tal situación, a sabiendas de que se estaba produciendo esa posible malversación", son Contreras, González Cambray (ahora aforado, por lo que debería ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) y Bargalló, que ocupó la cartera de Educació hasta mayo de 2021. El instituto armado incide, además, en que pudo existir un posible trato de favor hacia Vendrell, "no actuando a pesar de que conocían lo que este estaba peticionando respecto a los conciertos educativos de El Brot", y haciendo "la vista gorda" con el exceso de alumnos permitidos. Para completar las pesquisas, los agentes consideran necesario solicitar más información a Educació. La 'conselleria' declinó este martes hacer comentarios.

Contacto con Marta Rovira

El informe relata que Vendrell le explicó a un socio que había hablado con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para quejarse de que, "con todo lo que él había hecho por Catalunya, le estaban tocando los cojones" por el concierto educativo, exigiéndole que lo agilizara a través del entonces 'conseller' Bargalló, también de ERC. El juzgado también está investigando la recalificación de unos terrenos para construir un centro, Villa Bugatti, en Cabrera de Mar.

Los investigadores argumentan que El Brot resultó beneficiaria de 850.000 euros de la Fundación La Caixa, cuando la entidad estaba dirigida por el actual 'conseller' de Economia, Jaume Giró, "a partir de que Xavier Vendrell entro en el patronato" de la entidad. Esos fondos se canalizaron a través de convenios formalizados entre la Fundación La Caixa y la Generalitat. De esta cantidad adjudicada, El Brot presentó y cobró facturas por 232.655 euros.

De estos fondos, según la Guardia Civil, 149.718 euros pueden haberse destinado a finalidades distintas para las que se adjudicó. Los agentes sospechan que Vendrell podría haber canalizado ese dinero en beneficio propio y hacia sus "proyectos empresariales". Sobre este tema, un exdirector de El Brot declaró ante los agentes que Vendrell y el entonces director de la Fundació la Caixa, Jaume Giró, habían acordado otra partida de 800.000 euros "a fondo perdido" que se obtendría de empresas participadas por la entidad.