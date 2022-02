La Unión Europea aprobó este domingo el uso del Fondo Europa para la Paz para comprar armas letales y enviarlas a Ucrania. La decisión, respaldada por los ministros de Exteriores de los 27 países, abre una nueva diferencia en el seno del Gobierno de coalición español sobre cómo encarar el ataque de Rusia a Ucrania. A primera hora de este lunes, el responsable español de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que hay que armar a Ucrania para que "puedan defenderse". Podemos critica que "no va en la línea de la distensión y de encauzar este conflicto por medios diplomáticos".

En una entrevista en RNE, Albares ha explicado que el paso dado este domingo buscan "detener la guerra, asfixiar económicamente la posibilidad de que Putin financie el esfuerzo bélico y que los soldados rusos vuelvan". En concreto, la Comisión Europea activó un fondo de 450 millones de euros. El ministro de Exteriores ha recalcado que "Ucrania no tiene una actitud ofensiva" y que "solo quiere defenderse".

Sin embargo, los morados no son partícipes de esta vía. El portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna ha reclamado al presidente ruso, Vladimir Putin, que "cese el ataque contra Ucrania", pero también ha dejado claro que "no es el momento de mayores escaladas militares". "Creemos que no se puede hacer la guerra en el nombre de la paz", ha sentenciado en una rueda de prensa desde la sede del partido al ser preguntado por el envío de armamento a Ucrania. El dirigente morado ha apuntado que la labor de la UE debe ser el envío de asistencia humanitaria, la habilitación de las vías de las personas que huyen del país y la mejora del sistema de asilos.

Sánchez Serna ha aplaudido que este fin de semana se haya abierto una posible vía de negociación entre los gobiernos de Rusia y Ucrania. "Es necesario generar esos espacios de diálogo y la responsabilidad de todos los países es cuidarlos", ha insistido en varias ocasiones.

El papel internacional

Lejos del posicionamiento de IU, que demanda la disolución inmediata de la OTAN por ser un factor "desestabilizador", Podemos ha evitado criticar a este organismo. Aun así, Sánchez Serna ha dejado caer que "habrá tiempo de reflexionar sobre cual ha sido el papel de la OTAN, si hasta un determinado momento ha entorpecido las labores de la paz y si muchas veces ha supuesto un freno para la autonomía estratégica que tiene que tener la UE".

Respondía así a una pregunta sobre las últimas palabras del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que se preguntaba "en qué momento viven" los partidos que, como IU, arremetían contra la OTAN cuando la agresión viene de parte de Rusia.

Oligarcas y medios

Tras criticar duramente la agresión de Rusia a Ucrania, el dirigente de Podemos ha puesto en cuestión algunas de las sanciones económicas que ha puesto en marcha la Comisión Europea con el objetivo de frenar a Putin. Sánchez Serna ha sostenido que necesario analizar una por una las distintas medidas impuestos ya que hay algunas que "arruinan una región y la pagan las poblaciones". "Como principio general creemos que las sanciones enfocadas al pueblo no solamente no son justas, sino que no cumplen el objetivo que persiguen", ha recalcado. La propuesta de los morados es estudiar sanciones a los oligarcas y al poder económico ruso que, en su opinión, "pueden ser mucho más efectivas".

También se han pronunciado sobre la decisión de la UE de censurar a los medios de comunicación Sputnik y RT financiados por el Gobierno de Putin y que difunden propaganda. El portavoz de Podemos ha asegurado que puede provocar una "espiral peligrosa" en la que el presidente ruso acabe expulsando a los corresponsales extranjeros que están informando desde Moscú. "No beneficia ni a un lado ni a otro", ha dicho.