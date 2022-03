El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que su objetivo es "recuperar la centralidad" en la política española, así como a "muchísimos votantes" que apoyaron en las últimas elecciones a la formación de Santiago Abascal. Además, ha señalado que el actual líder del PP, Pablo Casado, ha hecho "un buen servicio y lo podrá seguir haciendo".

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha explicado que en esta "nueva época" que abrirá el PP tras el congreso extraordinario de Sevilla buscará ser "un partido alternativo" a PSOE, Podemos y sus socios independentistas porque, según ha subrayado, España "no se merece" al actual Ejecutivo, que es el "peor" desde que se estrenó la democracia.

En este sentido, ha explicado que su objetivo es recuperar "la centralidad de la política española" no solo desde el punto de vista ideológico sino también en lo referido al respeto a las instituciones, el cumplimiento de la Constitución y el respeto a la Transición, hablando además "de los problemas de la gente".

"Estamos preparados porque estamos convencidos que España nos necesita", ha enfatizado, para añadir que saben que no han hecho "las cosas bien" en las últimas semanas pero ahora ya están "pensando en el futuro".

Feijóo se ha abierto a llegar a pactos con el Gobierno porque son "un partido de Estado" y saben que "las grandes cosas de Estado deben consensuarse entre los dos grandes partidos". "Este es nuestro posicionamiento y pienso ahondar en él", ha señalado, para recalcar que si les convocan el PP será "el último en levantarse de la mesa", si bien ha admitido que no tienen "buenos antecedentes" tras la actitud de los socialistas estos años.

Objetivo: ensanchar al PP

En cuanto a Vox, ha señalado que el objetivo del PP es "definir el proyecto" del partido y "recuperar muchísimos votantes" que apoyaron en las últimas autonómicas, municipales o generales a la formación de Santiago Abascal.

"Vox tiene militantes, simpatizantes y votantes de Cs, del PSOE y del PP. Nuestro objetivo es recuperar la centralidad en la política española y tiene que haber un partido institucional, de centroderecha, que cree en la Constitución, en el Estado de las Autonomías y europeísta", ha afirmado.

Tras subrayar que en Galicia lo consiguieron porque en el Parlamento gallego no hay ni un solo diputado de Vox ni de Cs, Feijóo ha manifestado que busca "ensanchar" el PP para tener "una mayoría suficiente para gobernar España" tras las próximas generales. "No es fácil el objetivo, pero a nadie le llaman en los momentos fáciles. Probablemente a algunos les llaman en los momentos más difíciles", ha enfatizado.

Niega la "traición" a Casado

Ante el hecho de que haya cargos del PP que en apenas 24 horas pasaran de abrazar a Casado a pedir su cese y si ha habido traición, Feijóo ha rechazado que pueda considerarse lo ocurrido "como una traición" y ha añadido que lo que ha habido es una "serie de errores" que, "probablemente en los últimos meses han ido in crescendo".

"Eso ha llevado a una pérdida de confianza y cuando hay una pérdida de confianza y liderazgo, hay dos posibilidades: acantonarse en el control orgánico del partido, perdiendo el liderazgo social; o por el contrario, darse cuenta y poner su cargo a disposición y abrir una nueva etapa", ha declarado.

Según ha agregado, Casado no ha iniciado su carrera política en los últimos días y años sino que "ha hecho un buen servicio al PP y lo podrá seguir haciendo". A su entender, en estos años el partido tuvo que hacer frente a "la ruptura del centroderecha" con el ascenso de Cs y Vox.

"Han sido años muy difíciles y a medida que pase el tiempo, creo que lo que ha hecho el presidente Casado son aciertos, por supuesto también errores, pero en este momento solo nos fijamos en los errores. Y creo que lo lógico es fijarse en todo el espectro de aciertos y errores en esta época", ha manifestado, para añadir que el actual líder tomó las riendas del PP en un momento "traumático", tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Ayuso y la petición de expulsiones

Al ser preguntado si está dispuesto a hacer expulsiones en el partido como ha pedido Isabel Díaz Ayuso tras la supuesta investigación a su hermano por los contratos sanitarios, el presidente de la Xunta ha señalado que él no tiene ninguna propuesta de la presidenta madrileña de "expulsar a nadie en concreto".

Así, ha dicho que lo que ha pedido Ayuso, como haría cualquiera, es que "si se han cometido actos delictivos en el partido contra su persona y contra su honorabilidad, que se depuren y que se concreten".

"Desde aquella hasta ahora no ha habido ninguna novedad. No hay ningún hecho nuevo y no hay ninguna actitud ni ningún documento nuevo", ha señalado, para añadir que "finalizada la crisis del PP" se está abriendo una "nueva etapa" y "la crisis en este momento está más en Moncloa que en el PP".

Críticas a Sánchez

Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sus declaraciones sobre el Rey Juan Carlos I del que ha dicho que debería dar explicaciones por las informaciones "perturbadoras" que se han conocido de sus actividades económicas, y cree que lo hace para "contentar a sus socios".

En una entrevista este martes en Telecinco, recogida por Europa Press, Feijóo ha dicho que le "sorprende" que, después de "todo lo que ha pasado" y "después de todo lo que se ha investigado" en torno al Rey emérito, Sánchez "no respete las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y no respete el funcionamiento del estado de derecho".

Al hilo, ha defendido la trayectoria del emérito como jefe del Estado y lo ha definido como una persona "que ha prestado enormes servicios institucionales y que ha cumplido sus deberes", pese a haber "cometido errores", ha subrayado.

A su juicio, las declaraciones del jefe del Ejecutivo son para "contentar a sus socios" de Gobierno. "Estas manifestaciones, me da la sensación de que vienen más para contentar a sus socios que para contentar a la mayoría de los votantes del PSOE", ha señalado.

Además, ha tachado de "preocupante" que Sánchez no tenga "criterio" y cambie su parecer "en función del mes o de la semana" que se le formule la pregunta respecto a un tema.

De este modo, Feijóo ha insistido en que el carpetazo de la Fiscalía a las investigaciones sobre el emérito es una "muy buena noticia" y que demuestra que "ha funcionado el estado de derecho".

"Esto es lo más importante: que se pueda investigar a cualquier ciudadano incluso a aquel que ocupó la Jefatura del Estado", ha matizado tras recordar que se ha hecho una investigación "exhaustiva" con información "dentro y fuera" de España. "Una vez que se llega al fin, lo que tiene que hacer un demócrata y alguien que represente al Gobierno es dar por zanjado este asunto y seguir apoyando la Constitución y la jefatura del Estado", ha apostillado.

"Admiradores de Maduro"

En otro punto, preguntado por la rectificación de Podemos tras las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien calificó a los partidos que apoyan el envío de armas a Ucrania como "partidos de la guerra", Feijóo ha asegurado que en España hay un Gobierno "atípico" ya que una parte del mismo "no está de acuerdo con la política exterior de la UE ni con las alianzas atlánticas".

En este sentido, ha subrayado que, tras el cambio de posición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que hace unos días reivindicaba la paz de Rusia y que este martes ha mantenido una reunión con Estados Unidos para trabajar en una "agenda común", parece que "los admiradores de Maduro en España son mucho más tibios condenando la invasión inhumana de Rusia contra el pueblo soberano de Ucrania", ha lamentado.

En este contexto, el líder de los 'populares' en Galicia ha asegurado que la posición de su partido es "clarísima" y que apoyará al Gobierno de manera "incondicional" siempre que esté en los parámetros de la UE.