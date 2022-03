La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el aún presidente del PP, Pablo Casado; el exalcalde y ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el exministro de Justicia, Rafael Catalá; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, serán los primeros en recibir la citación para comparecer en la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid por el presunto espionaje a la jefa del Ejecutivo regional con recursos municipales.

La primera sesión de la comisión está prevista para el 28 de marzo, a razón de seis comparecientes por sesión. Continuarán los días 4, 25 y 29 de abril con sesiones de mañana (tres) y tarde. La única excepción será la del 29 de abril, inicialmente con tres comparecientes en horario de mañana.

El portavoz de Cs en la comisión y delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha explicado a la prensa que se han seleccionado esas primeras seis personas para ser citadas por ser quienes "pudieron tener algún tipo de información que llevara a esa supuesta investigación por parte del PP a familiares de la presidenta".

También incluyen al consejero delegado de la EMVS "para que dé luz sobre lo que se ha estado investigando en la EMVS propiciado por su consejo de administración". Hoy precisamente el consejo de administración ha recibido los trabajos de auditoría interna comprometidos pero que, por razones de confidencialidad, no ha querido desvelar. Se darán a conocer en la comisión de investigación.

De los seis primeros citados, sólo Diego Lozano tiene obligación de comparecer al estar vinculado laboralmente al Ayuntamiento de Madrid, tal y como recogen las normas de las comisiones municipales.

El portavoz de Más Madrid en la comisión, Miguel Montejo, ha insistido en que todos los citados a comparecer deberían hacerlo "por el bien del Ayuntamiento" empezando por Ayuso, "que tiene que aclarar por qué confrontó de esa manera con la dirección nacional de su partido, a la que José Luis Martínez-Almeida pertenecía hasta hace dos días".

Hasta 45 comparecientes

Los 45 comparecientes que piden todos los grupos políticos son los que van a ser llamados a comparecer. El resto de comparecencias serán fijadas en una próxima Junta de Portavoces que tendrá lugar el próximo lunes.

Finalmente el Grupo Municipal Popular no ha conseguido sacar adelante la propuesta enviada a la presidencia de la comisión, de Cs, para que los partidos justificaran las solicitudes de comparecencia con el fin de "no producir un quebranto de sus derechos", "por desconocer los extremos sobre los que se pide su testimonio o parecer no tener relación con el objeto de la comisión".

Mariano Fuentes, por su parte, ha explicado, que el presidente de la comisión ha estado lo que proponían todos los grupos, menos el PP, en el sentido de que "no era del todo coherente establecer esa justificación porque la propia comisión y los acuerdos del Pleno ya indican los motivos por los que se tiene que comparecer", unido a que esa pretendida justificación "podía ir contra la presunción de inocencia de los comparecientes".

Cs asegura que el PP no veta a nadie

Sobre la actitud del PP en las Juntas de Portavoces, Fuentes ha indicado que los 'populares' están "profundizando en procedimentar la mejor forma que ellos entienden para dar luz y sentido a la investigación", para añadir que el PP "no ha puesto ningún veto a ningún compareciente".

Para la portavoz socialista, Mar Espinar, las sesiones de trabajo están siendo "complicadas porque el PP no lo está poniendo fácil poniendo sobre la mesa acuerdos ya cerrados (sobre los comparecientes) y viviendo en un bucle del que no quiere salir".

"Entiendo que le interesa ganarnos por agotamiento pero ya le aviso al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y a su representante en la comisión, José Fernández, que estoy con las pilas cargadas", ha advertido Mar Espinar.

A la representante de Recupera Madrid, Marta Higueras, le "sorprende que el PP haya tratado de obstaculizar el avance de la comisión porque han puesto pegas a todo, cuando Almeida dijo que todos iban a comparecer para esclarecer todo".

Carta a Ayuso

Recupera Madrid ha enviado una carta a Ayuso "para que la comisión tenga". En la misiva hacen un recorrido por "los motivos por los que tiene que comparecer para saber si se usaron recursos del Ayuntamiento para espiarla a ella y a su entorno".

El también Grupo Mixto ha explicado que no han sido apoyados para que los primeros en comparecer fueran el exdirector de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, y la agencia de detectives.

Para el PP la comisión es un "circo"

El portavoz del PP en la comisión, José Fernández, ha criticado el "circo" en el que se está convirtiendo la comisión y ha lamentado que "no haya un plan de trabajo" porque "sólo se han fijado las seis primeras comparecencias".

Fernández ha remarcado que no hay veto alguno por parte del PP pero que insisten en la importancia de que cada compareciente sepa por qué ha sido citado dado que lo que hay sobre la mesa es una "generalidad, sin explicar el motivo". "Muchas personas van a venir a comparecer sin saber el motivo por el que se les llama y es de lamentar", ha insistido.

Preguntado si Ayuso acudirá, Fernández ha contestado que desconoce ese extremo, para insistir en el "circo" que están montando otras fuerzas políticas, que sólo buscan "la trascendencia mediática y no que se aclare el objeto de la comisión".