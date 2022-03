Los contactos del 'expresident' Carles Puigdemont y su entorno con Rusia en busca de apoyo al 'procés' han abierto la enésima grieta entre ERC y Junts, que este martes se han cruzado duros reproches verbales. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a JxCat y, singularmente, a Puigdemont y sus afines, de reunirse en Europa con "gente equivocada" del régimen de Vladímir Putin solo porque "por un rato se creían James Bond". El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha llegado a tildar a Rufián de "miserable" y "portavoz de las cloacas del Estado".

El cruce de descalificación se ha desatado tras las informaciones desveladas esta semana por El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, sobre la reunión que Puigdemont mantuvo en junio de 2019 en Suiza con un supuesto espía del Kremlin, así como otras cuatro reuniones que el jefe de la oficina del 'expresident', Josep Lluís Alay, mantuvo con personas vinculadas a la 'administración Putin' hasta febrero de 2020.

"Señoritos"

Rufián ha recordado que "casi nunca" suele hablar de Junts, a la que define como "el espacio de Convergència", pero "con la que está cayendo" ha querido hacer una excepción. "Son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque por un rato se creían James Bond", ha dicho en alusión a la citada noticia. "No nos representan", ha llegado a decir.

El dirigente independentista ha admitido que se estaba "conteniendo" porque le parece de una "frivolidad terrible" por la que es Junts la que debe dar explicaciones. "Nunca ha representado nuestra línea de política internacional reunirnos con sátrapas. (Raül) Romeva lo pudo hacer y no lo hizo nunca", ha recalcado.

És possible ser més ignorant?. En tot cas és impossible ser més miserable. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l’estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦@gabrielrufian⁩ pic.twitter.com/LfTnQokTDJ — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 15 de marzo de 2022

Junts per Catalunya ha elevado la polémica a las más altas instancias. El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha trasladado su enojo al 'president' Pere Aragonès y le ha pedido si la de Rufián es la posición de ERC. Poco después, desde Twitter, Jordi Sànchez ha salido al paso de las palabras de Rufián: "¿Es posible ser más ignorante? En todo caso es imposible ser más miserable. Y es indiscutible que quien habla así se convierte de hecho en portavoz oficial de las cloacas del Estado y la burbuja de la derecha mediática. Así, no". Los insultos a Rufián se han sucedido en las redes. Como el de Jami Matamala, colaborador de Puigdemont, que le ha llamado "desgraciado". El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha acusado al republicano de ir a remolque de las "cloacas del Estado" movido por el enfado al no querer "dejar la silla de Madrid" para optar a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet. JxCat ha pedido la comparecencia de Puigdemont, Alay y Boye en el Parlament y ha retado a Rufián a hacer lo mismo.

Con todo, Batet no ha aclarado qué posición adoptará Junts si ERC no hace rectificar a su jefe de filas en Madrid. "Le pertoca decidir a ERC", ha zanjado Batet.