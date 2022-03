"El compromiso del Ejecutivo es aumentar el gasto en Defensa y cumplir con el mandato de la OTAN de alcanzar el 2% del PIB", sentenció este lunes Pedro Sánchez. Sus palabras han vuelto a dividir al Gobierno de coalición. Yolanda Díaz y el resto de ministros morados no comparte esta decisión, aseguran fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos. En el ala socialista del Gobierno parece importar poco este rechazo y aseguran que se cumplirá el compromiso alcanzado con la Alianza.

Dos semanas después de los roces por el envío de armas a Ucrania, la guerra de Putin causa nuevas grietas en la coalición. En aquel momento, la vicepresidenta se posición del lado de Sánchez y respaldó el anuncio que lanzó desde la tribuna del Congreso. Incluso cuando esto supuso enfrentarse a las ministra de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero. Sin embargo, en este caso Díaz no parece dispuesta a alinearse con la decisión que explicó el presidente del Gobierno en una entrevista en LaSexta.

Fuentes del espacio de Unidas Podemos señalan que hay "consenso" entre todas las formaciones del grupo confederal de oponerse a ese incremento del gasto de Defensa. El portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que no están a favor y que no resulta "adecuado" cuando el gasto en materias como Ciencia o Innovación son mucho menores. En este sentido, ha afirmado que intentarán convencer al PSOE para que destine ese incremento a otras partidas.

El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado este martes en TVE que hay prioridades "más acuciantes", aunque ha evitado calificar la medida de error. La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, se ha mostrado mucho más dura. "No vamos a apoyar un incremento del gasto militar. Punto", ha sentenciado. En su opinión, "no hay ninguna necesidad" de elevar el presupuesto de Defensa, sino de "proteger a la ciudadanía" con políticas sociales.

No obstante, fuentes del entorno de Díaz reconocen que, pese a su rechazo, las competencias del Ministerio de Defensa están en manos del PSOE. Cuando Sánchez e Iglesias acordaron la formación del Gobierno quedó establecido que los socialistas tendría la batuta sobre los llamados ministerios de Estado -Defensa, Interior, Exteriores y Justicia-, sobre los cuales Unidas Podemos no tendría ni voz ni voto.

Contundencia con la promesa

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha sido uno de los primeros dirigentes socialistas en pronunciarse sobre la polémica. Aunque ha dejado claro que no se va a abrir ningún debate en el seno del Gobierno. "Ese 2% es un compromiso que se va a cumplir independientemente de la consideración que puedan tener otros grupos. Es una cuestión que no entra en discusión", ha sentenciado en una rueda de prensa en el Congreso". Segundos después reiteraba que "no va a haber ningún espacio a la contradicción".

"Ante situaciones excepcionales como la que estamos viviendo el Gobierno de España debe estar a la altura. Por lo tanto, confiamos en que impere el entendimiento", ha subrayado después, matizando ligeramente su contundencia inicial. Además, ha defendido que el PSOE no tiene la intención de "poner en riesgo la estabilidad" de la alianza con Unidas Podemos.