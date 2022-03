La masa de aire africana que desde el lunes ha arrastrado el polvo del Sáhara hacia el norte de Europa ha hecho batir récords de contaminación atmosférica en puntos de España, polución que persiste aunque se alivia gracias a las lluvias. Los niveles medios diarios de pequeñas partículas (PM10 y PM2,5) del martes en el sureste y centro de la península ibérica superaron "por factores de 7 a 15 veces los niveles recomendados por la OMS", recordaba el experto en contaminación atmosférica Xavier Querol, que ha seguido y evaluado los diferentes episodios de calima en España.

En este contexto, César Carballo, popular urgenciólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha querido dar su opinión al respecto como en su día hiciera durante la pandemia. “Sobre todo si tienen patología respiratoria no salgan a la calle sin FFP2”, ha solicitado el doctor para prevenir problemas de salud ante los fuertes vientos que arrastran grandes cantidades de arena y polvo (arcilla, yeso, calcita y otros minerales) procedentes de miles de kilómetros de distancia, normalmente del norte de África.

Sobre este último episodio que ha afectado a media España, las causas hay que buscarlas en la borrasca Celia, que ha impulsado desde el desierto hacia la península vientos intensos cargados de partículas de arena.

Hoy con la calima,sobre todo si tienen patología respiratoria, POR FAVOR, no salgan a la calle sin FFP2. — Cesar Carballo (@ccarballo50) 15 de marzo de 2022

Las zonas más afectadas por la calima siguen siendo Murcia, el este de Andalucía y el sur de la Comunitat Valenciana, así como Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Cansado de los memes

En otro orden de cosas, César Carballo ha sido los últimos meses carne de memes. Sin embargo, muchos de estos son montajes, pues nunca se le ha presentado como camionero, vulcanólogo o incluso experto en estrategia militar a cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania. Y es que su exposición continua en medios ha llevado a que este sanitario se haya convertido en protagonista de constantes memes y montajes de Internet que lo presentan como “experto” en otros ámbitos no relacionados con la salud. Tanto es así, que el propio médico salió al paso de estos montajes: "Nunca he opinado sobre temas que no tengan que ver con mi experiencia de urgenciólogo".