El 'president' Pere Aragonès firmará la próxima semana el decreto para celebrar la consulta sobre la candidatura Pirineus-Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 después de que el Parlament avalara la modificación de la ley de consultas. Será entonces cuando desvelará si las comarcas del Berguedà, el Ripollès y el Solsonès quedan incluidas en la votación o si sólo pueden votar los residentes en la veguería del Alt Pirineu y Aran.

Sea como sea, la Generalitat avanza ya en la propuesta olímpica junto a Aragón y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha deslizado este sábado, tras la segunda cita de las 'convivencias' del Executiu, que la candidatura previsiblemente será conjunta. De ahí que el viernes se anunciara un acuerdo "técnico" que será el que se presente ante el Comité Olímpico Internacional.

Plaja no ha escondido su sorpresa por la reacción de Aragón, después de que el gobierno aragonés enfriara esta posibilidad "tras meses trabajando en ella". El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, dio por sentado esta semana el acuerdo de Catalunya y Aragón para sacar adelante la candidatura, el Gobierno de Aragón niega la mayor al asegurar que todavía no hay acuerdo. "A día de hoy, no hay ninguna garantía de que la candidatura se vaya a plantear en términos de igual a igual y de forma equilibrada en todos los aspectos", despejaron fuentes del Ejecutivo regional a este diario: "En tanto no estén claros todos los aspectos de la candidatura, Aragón no dará su visto bueno. La desconfianza respecto a todos los demás interlocutores es absoluta", insistieron.

La portavoz del Govern ha asegurado que se trata de "una buena propuesta" que "confirma que las pruebas reinas se harán en el Pirineo catalán" y el hockey hielo en Barcelona. Así, ha indicado que ambos gobiernos autonómicos trabajan "conjuntamente" y no ha querido entrar a valorar las discrepancias con Aragón.