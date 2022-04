Armengol declarará desde su despacho en la investigación sobre la explotación de menores en Mallorca

Francina Armengol no tendrá que desplazarse del Consolat para declarar ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, que investiga los casos de explotación sexual de menores tutelados de Mallorca. Dicha comisión, con eurodiputados, funcionarios e intérpretes, se desplaza a la isla entre el 11 y el 13 de abril para recabar información. Después de la negativa del Parlament a que utilizaran sus dependencias irán al hotel Tryp Bosque de Palma y allí han citado a unas 15 personas para su investigación.

Lo que ocurre es que Francina Armengol remitió una carta al Parlamento Europeo para poder declarar desde su despacho. El pasado lunes se sometió a votación y gracias al voto de Ciudadanos en Europa que se unió a la izquierda se aceptó la petición de Armengol. La presidenta del Govern, como se puede leer en la carta que acompaña estas líneas, argumenta procedimientos protocolarios para recibir a la misión europea en su despacho y no acudir al hotel donde se tomarán el resto de declaraciones, entre ellas la de la presidenta del Consell Catalina Cladera.

El Partido Popular de Balears denunció ayer que Ciudadanos ha dado un "trato privilegiado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, ante la misión europea que investiga la explotación de menores tuteladas en Balears". "A diferencia del resto de comparecientes ante la misión europea y gracias al voto de Ciudadanos y del resto de la izquierda, que han apoyado la petición de la presidenta del Govern, Armengol tendrá el privilegio de no tener que dar explicaciones en un espacio neutral, sino en su despacho oficial del Consolat de la Mar", aseveran desde el PP. Los populares de las islas culpan directamente de ello a la responsable del partido naranja en Balears, Patricia Guasp y al eurodiputado José Ramón Bauzá: "Guasp y Bauzá deben aclarar el porqué de dar este privilegio a Armengol ante la misión europea", aseveró la eurodiputada popular Rosa Estaràs.

“Después de haber cuestionado la neutralidad de la misión europea y de habérselo puesto imposible negándole espacios en el Parlament, ahora Armengol obliga a todos los miembros de la misión, eurodiputados, secretarios e intérpretes a desplazarse a su despacho en lugar de dar explicaciones en un espacio neutral como el resto de comparecientes”, Añadió Estaràs, que avisa que “desde el Partido Popular seguiremos trabajando para obtener todas las respuestas, saber qué falla y poner fin a la lacra de la explotación de menores tuteladas”.

Ciudadanos exige al PP una rectificación y les acusa de "manipulación"

"Pido al Partido Popular una rectificación urgente ante esta manipulación y que dejen de frivolizar con un tema tan sensible y grave como es el de los abusos a menores tuteladas por la administración de Baleares. No vamos a entrar en la pelea miserable entre el Partido Popular y VOX a ver quién gana un escaño más a cuenta de las menores. Porque lo que hay que pensar es únicamente en las víctimas que son las menores tuteladas víctimas de abusos deleznables. Actuar como ha actuado el PP hoy es de muy mal gusto", asegura Patricia Guasp, portavoz de Ciudadanos en el Parlament. La líder naranja ha querido aclarar las declaraciones de Rosa Estaràs: "La votación de la que habla Rosa Estaràs nunca se produjo, nunca. Se trata de una de las decisiones que han tomado los coordinadores de la comisión de peticiones del Parlamento europeo en el marco de las negociaciones para cerrar la logística de esta misión. Cuando el Govern pidió que la entrevista con la misión se celebrara en la sede del Govern, Ciudadanos en el Parlamento europeo no se opuso a esta opción por coherencia con la idea de que las ubicaciones institucionales o sociales son la forma habitual para los encuentros de estas misiones. Es lamentable que eso se manipule por parte del Partido Popular para confundir a los ciudadanos, haciéndoles creer que se trata de un privilegio o de un trato preferente".