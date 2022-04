"Canarias está en las pretensiones de Marruecos", avisa el presidente de Nueva Canarias

"Detrás de las pretensiones expansionistas del Gobierno de Marruecos no está solo el asunto del Sáhara, también está Ceuta y Melilla, después las aguas de esta zona y en la cabecita de algunos dirigentes de esa monarquía corrupta también está Canarias". El presidente de Nueva Canarias (NC) y vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, advirtió ayer en la clausura del V Congreso de la formación que, pese al inicio de una nueva etapa en las relaciones entre España y Rabat, "no nos podemos olvidar de donde estamos", por lo que desde las Islas "no vamos a permitir que Marruecos delimite la plataforma continental sobre la base de la anexión del Sáhara, exigimos estar en las mesas de negociación porque lo que quiere este régimen corrupto es expandirse".

Rodríguez se mostró firme y criticó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por ponerse del lado "de la potencia ocupante", una situación en la que nunca va a estar NC y rechazó la "doble vara de medir" de la UE y del Gobierno de Sánchez por solidarizarse y activar los mecanismos de protección con los ucranianos que huyen de la guerra en ese país y, en cambio, "no se haga lo mismo con la ocupación de los territorios de los palestinos y de los saharauis". Rodríguez aspira a superar el Estatuto de 2018 para que las Islas gestionen su zona marítima Entre los asistentes a la clausura del cónclave nacionalista estuvo el secretario general del PSOE y presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, en calidad de invitado que, además del alegato de su vicepresidente en contra de la posición del Gobierno de su partido, también escuchó la intervención del delegado del Frente Polisario en Canarias, Hamdi Mansour, que tildó de "segunda traición" la nueva posición de Sánchez en el contencioso del Sáhara y exigió al Gobierno español que "rectifique" para cumplir el Derecho Internacional y así "podamos votar y decidir nuestro futuro como pueblo". Las palabras de Mansour provocaron un largo aplauso de todos los asistentes al congreso puestos en pie, algo que Torres no secundó. El Frente Polisario corta las comunicaciones con el Gobierno de España Román Rodríguez fue reelegido ayer por unanimidad al frente de NC por cuatro años junto a la plancha que presentó para dirigir el partido y que encabezan, junto al histórico dirigente nacionalista, Carmen Hernández, Daniel Díaz, Carmen Nieves Gaspar y Carmelo Ramírez. Como portavoz de la dirección del partido figura Luis Campos. Según Rodríguez, se ha reducido la composición de los principales órganos de gobierno para que sea más operativo, se respeta el equilibrio entre hombres y mujeres y hay dirigentes y militantes de todas las islas. El líder de NC reiteró la apuesta de cara a los comicios de 2023 por expandir y ampliar la base social y electoral bajo la nueva terminología acuñada por NC del "canarismo progresista". El presidente de NC reconoció el avance que se ha logrado en el autogobierno de las islas, pero subrayó que la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2018 "no es suficiente" y hay que seguir en esa línea. Por ello reivindicó que Canarias debería poder gestionar su zona marítima, los aeropuertos de las Islas o el espacio radioeléctrico, competencias por las que seguirá luchando NC de cara al futuro. En su discurso, Rodríguez ha dejado claro también que NC no permitirá que "ni un paso atrás" en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, un "logro conquistado en siglos" que confiere "un trato compensatorio y no privilegios", y que "en la Meseta aún no lo entienden". Calificó de "desprecio" y "desconsideración" las actitudes que ha tenido el Gobierno de Sánchez cuando incumplió el fuero en el sector audiovisual o ahora con la Zona Especial Canaria (ZEC). Aunque no se arrepiente del respaldo que dio NC a la investidura de Sánchez, sí advirtió de asuntos que siguen sin resolverse y están pactados en la agenda canaria como la devolución de las cantidades pagadas a raíz de la quiebra de Thomas Cook o la deuda del convenio de carreteras. El líder nacionalista fue reelegido por unanimidad con una Ejecutiva donde están todas las islas En cuanto al fenómeno de la inmigración africana, insistió en la condición de Canarias como frontera sur de España y Europa y que la UE se tiene que comprometer en estas políticas y en que es preciso una ley que regule la acogida solidaria entre las comunidades autónomas. Por ello volvió a reivindicar que "no es razonable" que Canarias asuma la tutela de casi 3.000 menores y otras comunidades apenas 200 como es el caso de Madrid.