Feijóo marca la ruta a Rueda en su sucesión en Galicia para buscar la quinta mayoría absoluta

La candidatura de Alfonso Rueda para asumir la presidencia de la Xunta y del PPdeG avanza ya a velocidad de crucero una vez que los tres barones provinciales del partido –Rueda es el cuarto, como líder en Pontevedra– formalizaron públicamente su apoyo al actual vicepresidente primero del Gobierno gallego. El de Ourense, Manuel Baltar ya lo había hecho –fue el primero–, y ayer lo secundaron los presidentes del PP de Lugo, Elena Candia, y, en último lugar, el de A Coruña, Diego Calvo, que en un primer momento se había resistido a avalar a su compañero de partido de Pontevedra. Con estos soportes, el camino que Rueda –el candidato desde siempre con más opciones de imponerse en la carrera sucesoria, tal como adelantó Faro de Vigo en marzo– tiene ahora por delante va sobre raíles. Pero por si acaso, el aún presidente de la Xunta, aunque en retirada, Alberto Núñez Feijóo, le marcó la hoja de ruta que debe seguir para aspirar a una quinta mayoría absoluta cuando se celebren las elecciones autonómicas en 2024: unidad, ilusión y estabilidad institucional y política.

Estos “ingredientes”, como así los definió Feijóo, con los que afrontar las urnas tienen más relevancia que la aparente. Porque según su libro de estilo, los liderazgos en los partidos no se ganan solo en un congreso, sino obteniendo victorias electorales o, cuando menos, superando los resultados anteriores. Y eso mismo fue lo que espetó a los miembros del comité ejecutivo del PP nacional. “No seré vuestro líder de verdad hasta que gane”, les dijo en su última reunión.

En un acto en Porto do Son, el presidente de la Xunta eludió, a pesar de las insistentes preguntas, ratificar a Alfonso Rueda como su relevo orgánico e institucional, argumentando que ya no era el presidente del PPdeG y que quien tendría que pronunciarse al respecto eran los presidentes provinciales del partido, que a él ya no le competía. No obstante, ha sido el propio Feijóo el que durante las últimas semanas ha llevado las conversaciones con los barones tanto para definir la fórmula de la sucesión como para poner los nombres sobre la mesa.

Lo que sí confirmó es que había un acuerdo entre los presidentes provinciales y otros dirigentes del partido para que en los “próximos días” –será el próximo lunes– la junta directiva del PPdeG convoque un congreso extraordinario que elija a su sucesor, carrera a la que, salvo sorpresa mayúscula, solo irá Alfonso Rueda, teniendo ya como tiene, formal y públicamente, el apoyo de los otros tres barones provinciales. Si alguien más quiere dar el paso, solo tiene que reunir cien avales, pero Feijóo “percibe” que hay “unidad” en torno al camino diseñado.

Aunque la idea es culminar la sucesión en mayo, Feijóo sostuvo este miércoles como “muy probable” que el relevo se produzca antes en la Xunta que en el PP, dado que los plazos parlamentarios para elegir presidente de gobierno son más cortos que en el caso de organizar un congreso en el partido, la fórmula elegida –frente a la designación a propuesta del comité ejecutivo– y la preferida de los barones, que además insistieron en la urgencia de su celebración, incluso este mismo miércoles, pocas horas antes de que se convocara para el lunes la junta directiva.

“Es la solución perfecta, el mejor sucesor y el mejor diputado de los que tiene el PP” Manuel Baltar - Presidente del PP de Ourense

Manuel Baltar fue el primero en salir en apoyo de Alfonso Rueda. Este miércoles , de nuevo ratificó su preferencia sin ahorrar halagos. “Es la solución perfecta, el mejor sucesor y el mejor diputado de los que tiene el PP”, comentó.

“Rueda tiene experiencia de gestión y de partido para presidir la Xunta y el PPdeG” Elena Candia - Presidenta del PP de Lugo

También explicitó su respaldo la presidenta del PP de Lugo. “La mejor forma de seguir teniendo buenos resultados es con un proyecto que dé continuidad a los logros alcanzados y Rueda tiene experiencia de gestión y de partido para ocupar los cargos”, declaró Candia.

“Lo único importante en este proceso es seguir unidos, porque lo de menos son las personas” Diego Calvo - Presidente del PP de A Coruña

Diego Calvo fue el último en avalar públicamente a Rueda. No lo quiso hacer hasta ayer a media tarde, si bien ya había trasladado internamente su aceptación al proceso de sucesión.

No obstante, su apoyo, difundido a través de un comunicado, se presta a una lectura poliédrica. Calvo respalda la “idoneidad” de Rueda, pero es como si estableciera condiciones. “Lo único importante es seguir unidos y fuertes, porque lo de menos son las personas, y lo fundamental es que el PPdeG pueda presentarse a sucesivas elecciones con garantías de mantener las mayorías necesarias para gobernar. Siempre que caminemos en esa dirección, A Coruña será parte de la solución”. Parece que el respaldo queda supeditado a que Rueda obtenga buenos resultados electorales no ya en 2024, sino en las municipales del próximo año.

Calvo reclama un congreso para que los afiliados expresen “libremente” su opinión sobre el relevo de Feijóo. “Y es desde esa libertad desde la que doy mi apoyo a una posible lista de consenso y unidad encabezada por Alfonso Rueda”, dice.