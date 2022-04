El presidente de la Xunta de Galicia y nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no tener corazón" por falta de empatía con las rentas medias y bajas de este país por no contemplar la bajada de impuestos generalizada que él propone.

"Con un 10% de inflación, un presidente de Gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón, es que no le interesan las gentes con dificultades para llegar a fin de mes", ha dicho Feijóo durante un acto en O Porriño (Pontevedra). "Me sorprende que un presidente se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los españoles", ha añadido Feijóo al ser cuestionado por las declaraciones de Sánchez, quien ha dicho este lunes, entre otras cosas, que "el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción".

Según Feijóo "hay dos tipos de políticos: los que vienen a costa de los ciudadanos subiéndoles los impuestos, y dejándoles un pufo, con una enorme deuda pública, y los que pretenden que los ciudadanos decidan mayoritariamente dónde gastan su dinero e intentan no dejarles un pufo de un incremento exponencial de la deuda pública".

Feijóo asegura que él pertenece al segundo, mientras que Sánchez preconiza una política económica basada en "más impuestos, más recaudación y más deuda y más déficit, que lo que genera es pobreza, y al final la pobreza afecta más a las rentas medias y bajas que a las altas".

Tras reunirse con Sánchez y con el rey Felipe VI, Feijóo espera dialogar mañana con representantes de los agentes sociales para presentarles su primera propuesta de rebaja de impuestos, "temporal y selectiva". El objetivo es "buscar salidas ante la tensión inflacionaria que está viviendo España , el país de la UE con más inflación, un 40% más que la media europea, en consecuencia necesitamos disminuir los impuestos para que haya familias que puedan llegar a fin de mes , no bien pero sí menos mal de lo que lo están haciendo ahora", ha dicho Feijóo.

Según el líder del PP, hay varios objetivos, y uno de ellos es que "de cada cinco españoles, cuatro paguen menos IRPF", además de reducir el IVA a la electricidad y al gas.

El caso de las mascarillas

Alberto Núñez Feijóo ha tildado de “sarcasmo” que el Gobierno de España, comenzando por el presidente, Pedro Sánchez, pretenda dar “lecciones de honorabilidad” al respecto de la compra de las mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid.

“No sé muy bien a qué se refiere el presidente, porque si no recuerdo mal tiene a cuatro altos cargos del Gobierno imputados, prestando declaración en los juzgados por la compra de material sanitario durante la pandemia. A un alto cargo del Ministerio de Hacienda y a tres del Ministerio de Sanidad”, ha dicho Feijóo. “Que el Gobierno dé instrucciones o ejemplos a otras instituciones es cuando menos un sarcasmo”, ha añadido Feijóo, quien ha recordado que nadie del PP está imputado por este asunto.

“El gobierno de España tiene cuatro altos cargos imputados. Y que hoy el presidente del Gobierno intente dar lecciones sobre honorabilidad… Pues mire, la honorabilidad se demuestra todos los días”, ha subrayado Feijóo. “No tengo ninguna duda sobre la honestidad de mis compañeros, si la tuviera la diría. Como no la tengo lo digo con igual franqueza, no tengo dudas al respecto”, ha concluido.