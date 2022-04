Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha empujado a la periodista de laSexta Andrea Ropero cuando realizaba preguntas a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente del Castilla y León.

Cuando la periodista cuestionaba a Ayuso sobre su presencia en el acto y la ausencia de Núñez Feijóo, nuevo líder del PP, en el mismo, y tras asegurar que "no iba a hacer más declaraciones", Ropero ha insistido y Rodríguez ha aparecido en escena empujando a la periodista. "Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora", le ha dicho. "No hace falta que me empuje", le ha respondido Ropero.

"No la he empujado, lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora", ha respondido Rodríguez. "Lo único que he hecho es preguntar a la presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. Nos han autorizado a hacer preguntas aquí. No voy a tolerar que usted me empuje", ha argumentado la periodista.