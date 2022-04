Rosa Aguilar anuncia su despedida de la política

Rosa Aguilar deja la política tras más de 3 décadas en activo y después de haberlo sido casi todo en la vida pública. La actualmente parlamentaria andaluza y una de las políticas cordobesas de mayor proyección nacional ha anunciado la mañana de este jueves en la sede del PSOE de Córdoba que no volverá a concurrir a las elecciones andaluzas ni a ostentar cargo público alguno. Acompañada por el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, así como por la secretaría general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, que le ha dado las gracias en nombre del PSOE y “de los cordobeses que tanto te quieren y te admiran”, y cargos del partidos en la provincia como el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, o el parlamentario Juan Pablo Durán, entre otros.

Rosa Aguilar ha reconocido que hoy es un día de emociones y sentimientos y ha comunicado su decisión de abandonar la primera línea de la política “después de tantos años, muchos más de lo que pude imaginar”, ha confesado. La exalcaldesa de Córdoba ha asegurado que ha puesto “alma y corazón en todas y cada una de las responsabilidades” que ha tenido y ha añadido que cree firmemente “en la política con alma y corazón, la política del compromiso”. A nivel orgánico, se hará cago eso sí de los Cristianos Socialistas, algo que ha dicho le permitirá “volver al origen” ya que se inició en la política por sus conexiones con los cristianos de base, y ha asegurado que pese a abandonar la primera línea de la política se mantendrá al servicio de sus compañeros para todo lo que necesiten. “Dejo la primera línea de la política, no mi compromiso político —ha afirmado —los cordobeses van a tener siempre la mano tendida de Rosa”.

Juan Espadas ha asegurado que “Rosa es uno de los mejores ejemplos que tenemos en España y Andalucía de coherencia y compromiso político” y le ha dicho: ”Seguimos contando contigo en el PSOE-A para que sigas trabajando. Espero que me eches una mano en esta campaña electoral. Gracias Rosa por tu humanidad, y porque dejas el listón muy alto”.

Una larga trayectoria política

Rosa Aguilar Rivero (Córdoba, 1957), licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1980, ejerció la abogacía hasta que en 1987 fue nombrada concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, cargo que ostentó hasta 1991. Su entrada en política, no obstante, se había producido años antes, cuando con tan solo 17 años se afilió a un PCE aún clandestino, en 1974, y cuatro años más tarde en el sindicato CCOO. Entre 1990 y 1993 fue diputada del Parlamento andaluz por Izquierda Unida, y entre ese año y el 2000 fue diputada en el Congreso por la misma formación.

En 1999, en virtud de un pacto con el PSOE, fue nombrada alcaldesa de Córdoba, cargo que ocupó en tres mandatos (el segundo de ellos con mayoría) hasta su sorpresiva marcha a la consejería de Obras Públicas en el Gobierno del socialista José Antonio Griñán, un hecho que provocó un auténtico terremoto político en la ciudad. El 23 de abril de 2009 anunció que abandonaba la Alcaldía de Córdoba para incorporarse ese mismo día, como independiente (no fue hasta 2014 que se afilió al PSOE pese a que en un principio aseguró que no lo haría), al Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que le valió la expulsión de IU, una formación con la que ya había mantenido numerosos desencuentros ideológicos. En una entrevista exclusiva a CÓRDOBA, Aguilar declaró: “No te pueden decir que sobras en la organización y si te vas llamarte traidora”.

En 2015 regresó a Andalucía, en esta ocasión como consejera de Cultura siendo ya presidenta Susana Díaz, hasta que en 2017 la nombró consejera de Justicia, un cargo que ocupó hasta 2019, cuando tras las elecciones del 2 de diciembre del 2018 los socialistas perdieron la Junta de Andalucía después de 37 años de gobierno. Desde entonces, Rosa Aguilar ha sido diputada por Córdoba (fue en la candidatura como número 2 después de Juan Pablo Durán en las elecciones del 2018) y durante estos años ha mantenido un perfil mediático bajo apenas roto hoy con el anuncio de su jubilación.