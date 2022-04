El plan anticrisis del Gobierno pende de un hilo por el 'CatalanGate': el pactómetro de otra ajustada votación.

El calvario de la reforma laboral se repite para el Gobierno, que este jueves tiene que salvar el decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Todo iba viento en popa para el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta que estalló el escándalo del espionaje masivo al independentismo. Por culpa de Pegasus, la aprobación del plan anticrisis pende de un hilo tan fino como la inesperada carambola con la que logró salvar la reforma laboral. A 24 horas del desenlace en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos afrontan otra votación de infarto.

En principio, el bipartito de PSOE (120) y Unidas Podemos (33 más la diputada Meri Pita, que se fue al Grupo Mixto) contaría con los apoyos de Más País-Compromís (3), PNV (6), PDECat (4), Partido Regionalista de Cantabria (1) y Nueva Canarias (1), lo que elevaría la suma a 169 'síes'. Vox (52) y Ciudadanos (9) ya están situados en el 'no', como Junts (4), los exdiputados de UPN (2) y Foro Asturias (1).

El Gobierno podría sacar adelante el decreto incluso sin los votos de populares y republicanos, pero sin margen para el error porque la suma sería de 175 'síes' y 174 'noes'. Cabe recordar que en el Congreso hay un escaño que dejó vacante Unidas Podemos tras la retirada del acta a Alberto Rodríguez cuando fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.

Si ERC (13) y PP (88) votaran 'no' pero EH Bildu (5) se abstuviera, el texto estaría salvado por la mínima. No obstante, los republicanos y los abertzales suelen coincidir en la mayoría de las votaciones, y en este caso también ha habido dirigentes espiados en EH Bildu. Si ambas fuerzas independentistas se situasen en el 'no', entonces solo una abstención del PP podría evitar el fracaso del decreto.