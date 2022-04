La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el modelo económico que aplica en la Comunidad de Madrid y lo ha puesto como "ejemplo" de creación de actividad y empleo. Ayuso ha comparado la apuesta "por la libertad" que a su juicio representa la comunidad de Madrid con la fiscalidad de Asturias que ha calificado como "el gran freno a la inversión". Y ha proclamado en un acto organizado por el PP asturiano en Gijón que "del socialismo se sale, sólo hacen falta ganas". La líder del PP madrileño ha rechazado las acusaciones de otros gobiernos autonómicas sobre la competencia fiscal desleal por la rebaja de impuestos que practica su comunidad y ha negado que también que su defensa del modelo de Madrid en actos como el de este ivernes en Gijón persiga un éxodo de empresarios de otras comunidades como Asturias a la capital de España. "Los presidentes autonómicos no podemos limitarnos al terruño, nos interesa todo lo que pasa en el país. Yo lo que quiero es que Madrid y Asturias crezcan juntos y competir sanamente, como ya hacemos con Andalucía".

Isabel Díaz Ayuso ha comparado varios datos de evolución socio económica de Asturias y Madrid, tras recordar que su autonomía aporta un 70 por ciento al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. "Desde 2008, Madrid ha ganado más de medio millón de habitantes, Asturias ha perdido 60.000; tenemos 50.000 trabajadores más, Asturias los ha perdido y la renta media de cada madrileño ha crecido en más de 3.000 euros mientras la de un asturiano se ha reducido en 1.200 euros". La presidenta madrileña ha defendido en varias ocasiones de su intervención que "no vengo a dar lecciones" pero ha sostenido que "hay que imitar lo que funciona" y ha aprovechado para recordar que Madrid "es la única comunidad autónoma sin impuestos propios".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido al paso de las acusaciones de competencia fiscal desleal que recibe de otros gobiernos autonómicos, como el asturiano, con el argumento de que "el capital es libre y si subimos los impuestos en Madrid , las inversiones se van a Londres o Lisboa" para acto seguido recalcar que "la fiscalidad en España abruma al inversor extranjero, es el mayor freno a la inversión porque, créanme, muchos empresarios están deseando venir a España y a Asturias pero los impuestos son el gran freno". Y ha afirmado que la mejoría de la economía de Madrid " que en los años ochenta era la cuarta de España, no es fruto de la casualidad sino de la apuesta por la libertad, no solo la económica, sino también la social". La líder popular ha reivindicado la ley de mercado abierto aprobada en su comunidad para que "un empresario asentado en cualquier sitio de España pueda operar en Madrid sin tener que hacer ningún trámite añadido porque somos un único país y un único mercado".

Díaz Ayuso destacó la vocación liberal que "llevan aplicando los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid en los últimos 15 años" de la que puso como ejemplos que los madrileños "puedan elegir el colegio al que quieren que vayan sus hijos o su médico o el hospital público, independientemente de donde se ubiquen". Aludió asimismo a la puesta en marcha "de un plan de 80 medidas para que cada vez más familias jóvenes se queden a vivir con nosotros, con deducciones fiscales para el cuidado de los hijos y acceso a escuelas infantiles, gratuitas hasta los tres años y ayudas directas de 500 euros a las rentas más bajas o para acceder a la vivienda pública". Dáaz Ayuso destacó que en los últimos años "ninguno de los municipios más pequeños de Madrid ha perdido población" al tiempo que lamentó que la caída de la natalidad "no está en la agenda política ni se está atendiendo debidamente en Europa (...) Es un problema porque la sociedad cada vez está más dispersa, menos unida y más sola, la soledad no deseada".

No vaciló en defender que Madrid "es la región con los impuestos más justos de España, no solo porque son los más bajos sino porque están supeditados a los principios de justicia, progresividad, distribución equitativa de la carga tributaria y porque no son confiscatorios". La presidente de la Comunidad madrileña mostró su preocupación por el hecho de que "la clase media cada vez está más castigada y es más vulnerable porque en los próximos años ni siquiera teniendo un empleo van a poder llegar a fin de mes", haciendo alusión a la subida en los costes de la cesta de la compra, la luz o los combustibles. "En definitiva", dijo, "el modelo económico y político de Madrid huye de ideologías para gobernar para todos y la lucha contra la Covid no puede ser pretexto para que la Administración arremeta contra el sector privado".

En otro momento de su intervención y a preguntas de una empresaria del sector de los espectáculos y los eventos. Díaz Ayuso argumentó la estrategia aperturista de su Gobierno tras el primer confinamiento por la pandemia de la Covid. "Yo no soy quien para dar lecciones a los demás porque me parece que todas las administraciones hemos vivido los momentos más duros que se puedan imaginar. Todos los políticos hemos tenido encima un enemigo adverso, desconocido, que se coló en la primera ola de la pandemia, mató a muchísima gente y nos desbordó. Pero lo que diferencia a unas administraciones de otras es la actitud. Nosotros nos pusimos desde un principio en manos de los mejores técnicos y nos advirtieron casi desde el principio que esto iba durar dos años. Entonces supimos en la Comunidad de Madrid que no podía ser el cierre por el cierre, como en la primera ola. No podíamos seguir así más tiempo. Construimos el mejor hospital de pandemias del mundo, el Isabel Zendal, que ahora está al servicio de la sanidad pública para lo que venga en el futuro. Trajimos los mejores test y pruebas, convertimos hoteles en hospitales, hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, sabiendo que si esto iba para largo debíamos convertir a los ciudadanos en nuestros mejores aliados, con responsabilidad individual. Con Filomena el virus se disparó, por eso decidimos sacar Madrid a la calle", esgrimió la dirigente popular.

Isabel Díaz Ayuso ha sido presentada en un acto con empresarios y autónomos en Gijón por la presidenta del PP regional, Teresa Mallada, quien en su diagnóstico sobre la situación de Asturias ha puesto el foco en que "llevamos cuarenta años de estancamiento, con 36 de gobiernos socialistas tras haber sido motor y líder en lo social y económico". Mallada ha justificado sus reproches a la gestión de los socialistas en que " Asturias apenas ha crecido en la última década mientras España lo ha hecho en once puntos", así como " en el aumento de la desigualdad" y en que el Principado es una de las autonomías menos innovadoras y la tercera con menor inversión privada del país.

Puertas afuera del acto con empresarios y emprendedores, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir "al odio a otros partidos" para distraer la atención de los problemas que afectan al país. "Vox es el señuelo para tapar todo lo que ocurre como antes lo era Franco, pero como ya no cuela porque lo han movido hasta de su tumba y nadie se ha levantado aquí los españoles estamos a otras cuestiones", ha valorado Isabel Díaz Ayuso, quien a atribuido esa estrategia "a los políticos que no tienen nada que ofrecer y se dedican a promover instintos y a crear odios contra partidos políticos como Vox o el PP. Promueven el odio entre españoles para justificarse en las urnas y lo hacen quienes están pactando con ETA o con los nacionalistas y con todos aquellos que son enemigos declarados de España". También se pronunció sobre el peaje del Huerna en la autovía que comunica Asturias con León, principal salida por carretera de la región a la Meseta y cuyo plazo de concesión fue ampliado de 2021 a 2050 durante el mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno: "Viniendo para acá ha preguntado acerca de esta autopista. Me han dicho mis compañeros del PP que es un peaje que no se puede quitar de un día para el siguiente, pero hay que actuar porque son precios altísimos, es sorprendente de hecho, y están involucrados en ello. Su intención es ir poco a poco reduciéndolo., es una propuesta que va a llevar el PP" . Isabel Díaz Ayuso se ha dado un paseo por el Muro, a la altura de la Ería del Piles, donde no dudó en acceder a los selfis que le pedían muchas de las personas que aprovechaban la soleada mañana para caminar por la bahía gijonesa.