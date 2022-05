La Diputación de Castellón ha culminado la programación especial del Día de la Provincia con un 'videomapping' sobre la fachada del Palau de les Aules dedicado al Bicentenario de la institución. Las piedras del edificio que acoge la Presidencia de la Diputación han "recobrado vida" por unos minutos con la proyección de imágenes y recreaciones tridimensionales que, guiadas por la voz de un narrador, han embarcado a los asistentes en un viaje por los primeros dos siglos de existencia de la corporación provincial.

La actividad, que ha servido como portal de entrada a la conmemoración de los 200 años de actividad institucional de la casa de todos los castellonenses, ha sido organizada por el departamento de Cultura, liderado por la diputada Ruth Sanz, ha informado la Diputación en un comunicado.

La agenda del Día de la Provincia ha acabado con un concierto íntimo de jazz en el patio del Espai Cultural Obert Les Aules. Enmarcada en la segunda jornada de la Nit de l'Art, el guitarrista Fernando Marco y su cuarteto han presentado su disco en homenaje al 'hard bob' titulado 'Four on six'.

La programación conmemorativa del Bicentenario de la Diputación de Castellón se conocerá en los próximos días.