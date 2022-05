Nicolay Sadovnikov, el emisario ruso que se vio con Puigdemont: "Llego al aeropuerto y me llevan a un sitio desconocido"

Una investigación conjunta de EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este mismo grupo, Prensa Ibérica, y los medios OCCRP, Bellingcat, Irpimedia (Italia), Istories (Rusia) y Il Fatto Quotidiano desveló el encuentro entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exdiplomático ruso Nikolay Sadovnikov. La reunión se produjo el 26 de octubre del 2017, horas antes de la declaración unilateral de independencia (DUI). En ella, los emisarios rusos prometieron ayuda económica a una hipotética Cataluña independiente y “10.000 soldados”. En el transcurso de las pesquisas periodísticas, el medio ruso Istories entrevistó con Sadovnikov.

-¿Viajó a Barcelona el 26 de octubre de 2017?

-Fui a visitar a un amigo [al parecer, el empresario Jordi Sardà Bonvehí]. No tengo nada que ver ni con la política, ni con la economía, ni con los acontecimientos en Catalunya.

-¿Se reunió con el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont?

-sé muy bien con quién me reuní porque no hablo español, pero este amigo, con quien iba a todos lados, me llevaba a los sitios. Créame, no sé de verdad con quién me reunía, ni sé los apellidos de esas personas. Además, Cataluña nunca me ha interesado. Sí que esos días sucedían acontecimientos.

-Y...

-En aquel periodo decían que había que reconocer a Cataluña y cosas por el estilo. Entre otros, lo decía mi amigo. Pero yo siempre me basé en lo siguiente: la integridad de España, así como la integridad de Rusia, es un hecho irrebatible. Por esta razón, cualquier división y cualquier separatismo, evidentemente, será condenado de forma tajante por Rusia. Es un asunto privado de los españoles; apoyar a los catalanes... ¡que Dios me salve! Sobre todo, teniendo en cuenta lo de Chechenia.

-¿Qué pasó en aquellas reuniones?

Cuando llegué allí, este amigo, que seguramente tenía algunas relaciones especiales con Rusia, decía que alguien de los nuestros, quizás alguien de los dirigentes rusos, presuntamente iba a reconocer (la independencia de Cataluña). (...). Yo le decía que eso no iba a suceder jamás. Es imposible. Los rusos jamás serán los primeros en reconocer la independencia de Cataluña. (...) Eso no ocurrirá nunca porque está en contra de la naturaleza de nuestro Estado.

-Los emisarios ofrecieron apoyo militar en forma de soldados.

-Alguien con quien él (el amigo) mantenía las negociaciones les engañaba. La ayuda militar es totalmente de locos. No sé con quién estaba en contacto. Usted sabe que cuando ocurren tales acontecimientos aparece este tipo de impostores que intentan aprovecharse. (...) Alguien les decía algo. Pero estoy seguro al 100% que no tenía nada que ver con los dirigentes de Rusia. Eran unos delincuentes de poca monta. Teniendo en cuenta, sobre todo, que esa persona trabajó en su momento en Ucrania (Sardà).

-A cambio, pretendían una ley favorable a criptomonedas ¿Sabe algo de esto?

¿Criptomonedas? ¿En el año 2017? No. Estoy estoy alejado de estos temas. Esta información no llegó a mis oídos.

-¿Estas promesas no provenían de usted?

-¡Por supuesto que no! ¿Acaso estoy loco?

-¿Podría decir de qué más se hablaba?

-Yo no sabía. Llego al aeropuerto y me llevan a un lugar desconocido. ¿Cómo puedo saber quién está allí teniendo en cuenta que estoy lejos de interesarme por España, por los asuntos españoles, por Cataluña? (...) Así que, ¿cómo puedo saber con quién estoy reunido?

-¿Y su conocido no le explicaba con quién se iba a reunir?

-Él no lo hacía por mí. Él iba a reunirse con esas personas y, de paso, me llevaba porque consideraba que podría ser interesante para mí.

-¿Pero no le decía con quién se iba a reunir?

-Por supuesto que no.

-¿Usted no actuaba en nombre del Gobierno ruso?

-¿Qué dice? ¿Actuar en nombre del Gobierno ruso? ¿Tengo pinta de estar loco?

-¿Por qué sus empresas estaban registradas en la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB)?

-Ni idea. Yo no tengo ninguna empresa porque no me dedico a los negocios. Estoy seguro de que os habéis equivocado porque yo nunca he tenido nada que ver ni con el Gobierno ruso, ni con el mundo empresarial. Ni con los servicios de inteligencia.

-Volvemos al año 2017. ¿Si ahora mira la foto de Puigdemont puede decir si lo vio ese día durante aquella reunión o no?

-Han pasado 5 años. Tuve covid bastante grave. Y hablando francamente, no me acuerdo de nada que tuvo lugar antes del año 2020. Simplemente no quiero; no me ha quedado nada de aquellos recuerdos.

-¿En aquella reunión su amigo hablaba en español y usted simplemente estaba sentado al lado y no entendía lo que estaba pasando?

-Estaba esperando que mi amigo acabara y me llevara a la costa. Este era mi único objetivo. Cuando salimos de allí él (su amigo Sardà) llamó a alguien. No sé con quién habló, pero habló en ruso. Dijo que alguien iba a decir algo en la televisión. Justo en aquel entonces sucedían todos aquellos acontecimientos. Yo le dije que eso no iba a ocurrir jamás y que alguien le estaba engañando, que él no debería meterse en esto, que era un estupidez meterse.

-¿Podría decirme cuál era su ocupación principal? ¿A qué se dedicaba?

-Si supuestamente sabe quién soy, entonces sabe a qué me dedicaba.

-Quería que me lo dijera usted.

-Nunca representé los intereses del Gobierno ruso y nunca me dediqué a los negocios.

-¿Nunca ha tenido empresas?

-Hubo un caso. Lo encontré por casualidad en internet. Fue en el año 2000. Utilizaron los datos de mi pasaporte para constituir una o dos sociedades de paja. Pero sin ninguna trascendencia y solicité su cierre.

-Los emisarios rusos ofrecieron a Puigdemont e envío de los soldados y millones de euros.

-¿De verdad cree que nuestro Gobierno ruso es tan tonto? En aquella época cuándo vendíamos gas a Europa, cuando teníamos muy buenas relaciones, cuando se realizaban los viajes al más alto nivel, cuando todo estaba tranquilo, ¿y de repente nuestro Gobierno va y ofrece a una insignificante Cataluña su ejército y 500.000.000.000 euros? ¿De verdad piensa que algún tonto se va a creer esta estupidez? Esto ni siquiera es absurdo, es una locura.

-¿Uno de esos ciudadanos rusos era usted?

¿Yo era uno de estos rusos? ¿Están locos?