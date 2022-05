Juan Carlos I ha abandonado el Palacio de la Zarzuela pocos minutos después de las nueve de la noche, después de 11 horas de visita en la que fue su casa durante 57 años. Allí se ha visto con varios de sus familiares, con Felipe VI a la cabeza. Es la primera vez que se reunía con su hijo y su esposa, la reina Sofía, desde agosto de 2020, cuando decidió irse a vivir al extranjero para intentar amortiguar el daño que sus escándalos estaban haciendo a la monarquía.

Según el comunicado hecho público por la Casa del Rey, padre e hijo han mantenido "un tiempo amplio de conversación" sobre "cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que el emérito decidió trasladarse a Abu Dabi. A continuación, concreta la nota, ha habido un almuerzo familiar con Juan Carlos I en el que han participado Felipe, Letizia, la infanta Sofía, Elena y sus hijos y la infanta Margarita y Carlos Zurita. La reina Sofía no ha podido compartir el almuerzo propiamente, detalla el comunicado, porque ha dado positivo en coronavirus tras su viaje de Miami. No obstante, se ha quedado en el mismo salón con la familia con la "preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes". Felipe VI ha decidido finalmente no facilitar una fotografía de la reunión, para encuadrar la relación con su padre en el ámbito estrictamente familiar.

Avión hacia Abu Dabi

El emérito ha llegado a las 10.03 horas al recinto del Palacio de la Zarzuela y ha entrado saludando desde el coche. Medio centenar de personas le esperaban con banderas de España en la carretera que se desvía hacia el primer control de la Guardia Civil de la sede de la jefatura del Estado. "¡Viva el rey!", gritaban. El emérito ha volado desde Sanxenxo (Pontevedra) hasta el aeropuerto de Barajas en el avión privado que le trajo el jueves pasado de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Y para ese país, donde ha fijado por ahora su residencia, ha salido después del reencuentro familiar. Juan Carlos I no ha pernoctado ni una noche en la Zarzuela porque el Rey actual no lo ha considerado oportuno y el Gobierno también lo había desaconsejado. Era una decisión asumida desde hace meses por el emérito. En el comunicado de este lunes, de hecho, la Casa ha querido recordar esa circunstancia y que en marzo el exjefe de Estado ya dejó por escrito en una carta a su hijo que, "tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España", se quedará en residencias "de carácter privado".

La primera visita ha hecho un daño reputacional a la monarquía considerable, con ácidas críticas desde el propio Ejecutivo y las fuerzas nacionalistas e independentistas. La Casa del Rey había dejado claro al emérito que deseaba un primer viaje discreto, pero ha sido todo lo contrario: un desplazamiento que empezó con ocio, en una regata de tres días en Galicia, y seguido al minuto por los medios de comunicación. El monarca se llegó a burlar de la reiterada petición de "explicaciones" que le había reclamado el Gobierno por boca de varios ministros y también del presidente, Pedro Sánchez. "¿Explicaciones de qué?", respondió a una periodista en Sanxenxo el domingo antes de soltar una carcajada. Según la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, el exjefe de Estado "podría haber sido mucho más cuidadoso" en esta primera visita. El PP considera que el Gobierno está intentando "desprestigiar" la jefatura del Estado.

Fuentes del entorno de Juan Carlos I y también ministros en privado admiten que el emérito no considera que haya hecho nada "malo" y, sobre todo, lo contrapone a su papel en la transición democrática. La fiscalía archivó las diligencias abiertas pero certificó irregularidades. Incurrió en delitos fiscales, pero no pudo ser denunciado porque habían prescrito, por su inviolabilidad o porque regularizó la situación con Hacienda. Tampoco está descartado que pudiera cometer cohecho y blanqueo, pero tampoco se le pudo perseguir por las mismas razones.

El próximo 10 de junio, el monarca quiere volver a España para asistir a otra regata en el club náutico de Sanxenxo.