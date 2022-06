El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado de manera tajante que la integridad de Ceuta y Melilla y de cualquier territorio español está garantizada por el Gobierno y que dicha integridad "no se verá plasmada en ningún documento".

"La integridad territorial de cada centímetro del territorio español y, por supuesto, de Ceuta y Melilla, están totalmente garantizados por el Gobierno", ha manifestado el titular de Exteriores durante su intervención en el Foro 'Los miércoles de Grand Continent' bajo el lema 'España y Europa frente a la guerra en Ucrania', que ha tenido lugar este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el que también han estado presentes el embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, y la embajadora de Finlandia, Sari Rautio.

Al ser preguntado sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que la integridad territorial de España estaba garantizada aunque no reflejada en la misiva que envió al rey de Marruecos Mohamed VI, defendiendo su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, Albares ha insistido en que la integridad española está "absolutamente garantizada" por el Gobierno y que "no tiene que estar en ningún documento".

"La integridad territorial y la soberanía de España no se discute con nadie, no se habla con nadie y no se plasma en ningún documento, pero que tengan los españoles la total certeza de que el Gobierno la defenderá frente a quien sea bajo cualquier circunstancia", ha reclamado.

Preguntado también por cómo debe España "leer" las advertencias de Argelia en caso de que parte del gas que se envía a nuestro país derive en Marruecos, Albares se ha remitido a la misiva que envió Sánchez a Mohamed VI el pasado 14 de marzo en la que se manifiesta una "solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas, y ahí es donde está España", ha dicho, sin hacer referencia a las advertencias de Argelia por el cambio de postura de España con respecto al Sáhara.

Cumbre de la OTAN

En otro punto, durante su discurso inicial previo a las preguntas, el ministro ha puesto en valor la Cumbre de la OTAN que acogerá Madrid el 23 y 30 de junio y de la que espera que sea el inicio de "garantizar el orden europeo" frente a un "modelo autoritario" para evitar que se produzca una crisis alimentaria mundial que desestabilice a otros países "lejanos al conflicto".

"Para garantizar el bienestar de tantas zonas del planeta necesitamos una cumbre exitosa y España va a trabajar por ello. Que se refleje la misma unidad y determinación con la que hemos ido encarando esta crisis injusta e ilegal en Ucrania", ha aseverado.

Al hilo, ha sostenido que dicha reunión debe "reforzar la imagen de unidad de todos los socios europeos y de Europa con sus aliados transatlánticos" y que supone un "reconocimiento" de que España es un socio europeo "fiable, comprometido y determinado" para afrontar los retos y desafíos presentes y futuros, así como supone también un "homenaje" a los militares españoles que han participado en misiones internacionales para la estabilidad de la paz y que muchos de ellos "han dejado sus vidas en ello".

De forma paralela, ha pedido coordinación y colaboración entre la Unión Europea y la OTAN defendiendo al mismo tiempo que la alianza "preste atención al flanco sur y al cada vez más inestable Sahel".

Al hilo, preguntado por un posible encuentro entre Sánchez y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el marco de la Cumbre, el ministro no ha aclarado si se producirá tal reunión aunque ha querido recalcar que, en todo caso, el secretario general de la OTAN es Jens Stoltenberg, que ya fue recibido en La Moncloa el lunes.