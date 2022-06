Juan Espadas: "Los votos que perdió el PSOE por el desencanto con la anterior dirección son recuperables"

¿Qué sería lo primero que haría si el PSOE regresara al sevillano Palacio de San Telmo con usted como presidente de la Junta?

Lo primero sería articular un plan de acción con medidas urgentes. Lo tenemos escrito en el programa electoral. La primera medida tiene que ser para la sanidad pública, con un plan de choque que permita recuperar las 48 horas como límite para que te atienda tu médico de cabecera. La segunda sería un paquete de medidas económicas y de aceleración de la creación de empleo en Andalucía. Nos sentaríamos a hablar con los sindicatos y las empresas para explicarles a los andaluces cuáles son los proyectos que vamos a desarrollar con los fondos europeos. Y la tercera sería para la juventud. Aprobaríamos de inmediato una estrategia para plantear la primera oportunidad laboral de los jóvenes con carácter general.

¿Es consciente de que esa victoria pasa por revertir casi todas las encuestas y poner patas arribas lo que señala la lógica?

Consiste en algo que es aplicar el sentido común. La derecha y la ultraderecha vienen a hacer políticas de restricción de la autonomía de Andalucía. De restricción de derechos individuales, entre otros los de las mujeres. O de supresión de leyes que significan un marco o una sociedad como la que hemos construido en estos años. La derecha y la ultraderecha ofrecen servicios públicos de peor calidad, un retroceso en la sanidad y la educación públicas. Vox lo consideraba el otro día una lacra. O ven un gasto superfluo en lo que se destina a dependencia. Entonces, el PSOE tiene que convertirse en la fuerza política capaz de generar confianza y de hacer ver que la crisis no puede servir, como pasó con la anterior crisis, para ampliar la brecha de la desigualdad. Debemos movilizar a todo el que no quiere un gobierno de la ultraderecha en Andalucía. No solo es la izquierda. Es la gente moderada la que no quiere retrocesos en las conquistas de la democracia y de la autonomía andaluza.

¿Existe en el PSOE cierta obsesión por recuperar los 500.000 votos que no afloraron en las anteriores elecciones andaluzas y, en cambio, meses después sí los recibió Pedro Sánchez?

Más que obsesión, es nuestra obligación. Si esos votos se quedaron en casa o se fueron a Ciudadanos, creo que son recuperables. Si se quedaron en casa por desencanto con la anterior dirección del partido, son recuperables porque hemos cambiado el partido, los cuadros y las candidaturas. Merecemos la confianza de quienes se alejaron de votar al partido por razones de ámbito interno. Y, en el caso de quienes pensaron en una opción de centro como la de Cs, pueden ver que ha sido absorbida por las políticas de la derecha y del PP. El gran riesgo está en creer que el PP se presenta como un partido de centro moderado. Es la gran mentira de estas elecciones. Al final, el señor Moreno Bonilla es el tapado de la ultraderecha. Se presenta como moderado para quitarte los votos pero lo que tiene en su cabeza es un proyecto muy de derechas. Y, si necesita los votos, gobernará con la ultraderecha como pasa en Castilla y León. No me presento para decirle a los andaluces ‘cuidado, que viene la ultraderecha’. Pero es evidente que si la derecha gobierna con la ultraderecha tendremos una Andalucía diferente a la que yo planteo.

¿Qué aporta su proyecto que no tenía el de Susana Díaz?

Es un proyecto más participativo, que ha dedicado más tiempo a escuchar a los colectivos y a organizaciones que nos criticaron en los últimos gobiernos socialistas para hacer nuestras sus propuestas. Me refiero al ámbito sanitario y a los docentes. Creo que, en relación a nuestro partido, estamos ante una propuesta novedosa. Si mi proyecto político tiene la confianza de los andaluces, van a ver claramente que estamos ante una nueva etapa. El mío no es un proyecto de continuidad sino de cambio. Pero de cambio para progreso. No de cambio para retroceso.

¿Habrán fracasado Juan Espadas y su aparato si no se superan los 33 escaños de Susana Díaz?

Sí. Habremos fracasado en nuestro objetivo de gobernar Andalucía. Si conseguimos los 33 diputados que tenemos ahora mismo y, por tanto no tenemos fuerza para ser gobierno, habremos fracasado. Claro.

¿Le preocupa la posibilidad de que se produzca un trasvase de votos, hasta ahora inédito, desde el PSOE hasta el PP?

En ese mundo de ilusión ficticia que ha creado, la derecha se ha empeñado en creer que una persona de izquierda va a terminar votando a la derecha para evitar que llegue la ultraderecha. Este razonamiento es absurdo en sí mismo. Quien quiere un gobierno de progreso y de izquierdas no puede votar al PP porque va a hacer políticas de derecha. El PP no es centro, es de derecha. Lo peor de todo es que te va a engañar. Va a coger tu voto. Lo va a poner en un cesto con el de la ultraderecha y va a salir un producto inédito en Andalucía: ‘PP-Vox’. Si los ciudadanos supieran que votan ‘PP-Vox’, ¿ganaría el PSOE? Esta es la pregunta. Si el presidente de la Junta fuese sincero y dejara claro que piensa pactar con Vox, él sabe perfectamente que no podría estar pidiendo el voto de la izquierda y del PSOE.

¿Le pediría el voto útil a la izquierda andaluza para que la división entre Por Andalucía y Adelante no reste en exceso?

Va a haber mucho votante de centro moderado que va a votar al PSOE para evitar que el PP gobierne con la ultraderecha. Y también vamos a tener a la izquierda del PSOE votantes que otras veces han confiado en proyectos más fuertes y sólidos que los que ahora se presentan. Esto queda a criterio del electorado. Votar PSOE en estas elecciones es una garantía de freno a la ultraderecha. Nosotros sí aseguramos que Vox no estará en el Gobierno de Andalucía si logramos votos suficientes que sumen para gobernar. Y, evidentemente, nos abrimos a un acuerdo programático con nuestra izquierda. Sabemos de verdad que tenemos puntos en común de sobra para poder ofrecer un proyecto de progreso. Pero, ahora mismo, lo más importante de cara al 19 de junio es pensar si se para a la ultraderecha. Y si se le echa al freno al engaño en el que Moreno Bonilla está pensando, que es un gobierno entre el PP y Vox.

¿Qué piensa cada vez que Elías Bendodo le quita valor a sus propuestas asegurando que ‘esas son las cosas de Juan Espadas’?

Creo que se califica solo. Elías Bendodo es un personaje de la política malagueña bien conocido por los malagueños. Bastante oscuro, por cierto, en algunas de sus labores y tareas de responsabilidad pública. Y sobre el que yo no voy a emitir ningún adjetivo, en este caso. Ejerce la política utilizando la propaganda. Utilizando el Canal Sur, la televisión pública, como lo utiliza. Utilizando el Centro de Estudios Andaluces a su antojo y a su manejo para orientar la opinión pública andaluza. Es un personaje que, permanentemente, entiende que el engaño, la desinformación o la orientación es una forma de hacer política para conseguir el apoyo ciudadano. A mí me gusta otra forma de hacer política. Ya veremos y ya nos veremos en el camino. En cualquier caso, invito al señor Bendodo a que analice el currículum de uno y de otro. Y respete el trabajo, el esfuerzo y la confianza que yo he tenido durante muchos años en mi labor de gestión. Y que, al menos, no insulte de manera gratuita.