La coruñesa María Soto es ya un referente en educación a nivel nacional tras impulsar y difundir la denominada disciplina positiva y publicar libros como Educa Bonito. Ayer esta logopeda y educadora que hace años que imparte talleres municipales en Oleiros presentó en la biblioteca Rialeda su última publicación: Confianza cien, expectativa cero.

Tras Educa Bonito, donde todos conocimos otra forma de educar con la disciplina positiva, ¿el nuevo libro es una continuación?

Es más bien para profundizar en las bases de la disciplina positiva, que los adultos recuperen la confianza en sus capacidades educativas y en las capacidades naturales, innatas, de sus hijos, liberándonos de las expectativas, que son tan limitantes, y dejando que nos sorprendan.

Como dice el título, darles confianza pero no esperar ni exigirles que sean los más listos.

Hay que luchar contra las etiquetas e imágenes mentales, no podemos comparar a nuestros hijos con los de los demás. Hay que tener una actitud positiva y no ponerles unas fechas. No mirarles con expectativas sino con curiosidad.

Pero muchas madres y padres pueden pensar que si no les exigen pueden descentrarse...

El ser humano no necesita límites sino orden. A los niños hay que mostrarles el respeto y ayudarles pero sin ponernos en una situación por encima de ellos, de autoridad. El niño percibe cuándo no confían en él y así no crece y los padres tampoco. Los niños ya traen las habilidades para convertirse en adultos responsables porque el ser humano para su supervivencia necesita el contacto social. Si no llevas a tu hijo al supermercado porque cada vez que lo llevas monta un pollo, tiene una rabieta, y los padres se avergüenzan porque los miran, tienen que saber que no es culpa del niño, no pueden dejar de llevarlo por eso.

La situación que cuenta es muy habitual, padres nerviosos porque los demás clientes del súper los miran censurándolos porque su niño o niña empieza a chillar porque quiere que le compren algo.

Pero es que no es culpa de los padres ni del niño, sino de cómo está montada la sociedad, todo estímulos y tentaciones. Al llegar a la caja del súper ves todo chucherías y son irresistibles para los pequeños. A lo mejor los padres podían plantarse y que los supermercados quitasen todas esas chucherías que ponen justo delante, y que los padres muchas veces compran para que se callen. La vida va a un ritmo diferente a la naturaleza humana, no es que los padres no sepan educar.

Se ha mejorado mucho en otra forma de educar desde que se ha difundido la disciplina positiva, una educación más horizontal.

La gente necesita tiempo para integrar nuevas ideas, practicarlas, entenderlas y ver si funcionan. Se puede aprender a tener una relación bonita con los hijos, aprender de todas las situaciones.

El subtítulo del libro habla del crecimiento mutuo desde la infancia a la adolescencia. Adolescencia es la palabra que da miedo.

La adolescencia de nuestro hijo será la consecuencia de cómo le hemos acompañado en la infancia. En realidad es la mejor época, pero normalizamos que la adolescencia será lo peor, que serán irresponsables...

Dicen que la adolescencia se ha adelantado.

A los siete años y medio los cerebros de los niños tienen un cambio brutal a nivel de lenguaje, y pueden estar más irascibles, se comunican de otra forma, es un cambio significativo y a los padres nos confunde. Tenemos doce, catorce años para formar una relación fuerte con ellos.

Los padres y madres ahora con la pandemia lo tienen aún peor.

El ser humano no puede vivir con miedo y este bombardeo de los medios con estos mensajes influirá en varias generaciones. Se nos ha tapado la cara, cuando aprenden viendo rostros y gestos de adultos. Niños de 3 a 5 años viviendo con miedo y aislados socialmente. Esto tendrá consecuencias potentes. Puede generar una desconfianza muy grande sobre las personas que están tomando decisiones, están en desamparo tanto niños como adultos. Espero que sepan convertir todo eso en aprendizaje y fortaleza, que por la vida hay que tener curiosidad y no miedo.