Sara, una joven malagueña, ha denunciado en redes sociales los comentarios racistas que ha recibido en la Feria de Málaga. La joven hizo pública esta denuncia a través de su perfil de Tik Tok, donde expuso lo ocurrido.

Los hechos sucedieron el pasado 18 de agosto, cuando Sara y su familia se encontraban celebrando el cumpleaños de una amiga en una caseta del Real: "Entramos a la caseta de la Salud, estábamos comiendo, bebiendo y pasándolo bien. Lo que se hace en un cumpleaños", cuenta.

Según Sara, una mujer "se acercó echándonos agua con un pulverizador, yo no quería agua porque estoy acatarrada". Poco después, la joven asegura que la mujer comenzó a echarle agua en la cara al grito de "toma agua para los africanos, que como en África no tenéis agua, pues toma ¡agua! ¡agua!"

Ante lo sucedido, la malagueña decidió guardar silencio y denunciarlo públicamente: "No es un comentario cualquiera, es un comentario racista de categoría", sentencia.

Además, el día de Sara no acabó ahí. Y es que según cuenta, en el autobús otro hombre comentó su atuendo: "Le dijo a su mujer: Mira la negra esa, que gitana".

"No me sorprende, pero me afecta. Me parece una falta de respeto y una falta contra mi integridad. ¿Cómo la gente puede tener esos comentarios en 2022?", denuncia.

El vídeo acumula más de 55.000 me gusta y 424.000 reproducciones. Ante la repercusión de este, Sara asegura que "ha recibido mucho apoyo": "Esto no va en contra de mi ciudad, soy malagueña 100% y estoy orgullosa de serlo, y siempre lo seré por mucho que la gente diga", afirma.

Y aclara: "No tengo nada en contra de la caseta ni nada en contra de los gitanos. No me ofende que me digan gitana, pero el comentario lo dijeron de manera despectiva y fea".