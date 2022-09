El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno de "mentir" por decir que el PP maniobró en Europa contra la excepción ibérica. En una entrevista en Onda Cero, el líder 'popular' ha espetado al jefe del Ejecutivo que él apretó el botón de la congelación de las pensiones con Zapatero mientras que el PP nunca las congeló.

Feijóo respondía así a las acusaciones formuladas esta mañana por Pedro Sánchez, durante una entrevista radiofónica, contra el PP asegurando que la oposición tiene que hacerse acreedora de confianza y no lo ha hecho porque había maniobrado en Europa para evitar que se aprobara la excepción ibérica que supone poner un tope al precio del gas en España y Portugal.

"Es falso y que el presidente mienta no creo que sea lo más prudente", ha respondido con rotundidad el presidente del PP. Además, considera que Sánchez no entiende la labor de la oposición porque quien tiene que ganarse la confianza de ésta es el Gobierno.

Así y ante el envite de Sánchez de que tiene el teléfono abierto para que le llame Feijóo, ha dicho que cuando Zapatero era presidente llamaba a Rajoy que cuando Rajoy lo fue, llamaba él a Sánchez. Y en cuanto a su voluntad de cooperar, ha señalado los cinco documentos que ha mandado en 100 días a la Moncloa realizando propuestas en diferentes materias.

Feijóo, que se ha felicitado por que el presidente haya anunciado una rebaja del IVA del gas del 21 al 5 por ciento, ha destacado la contradicción de esta decisión con las afirmaciones de los ministros del Gobierno, que ayer afirmaban que eso era imposible.

No obstante, no se ha querido pronunciar sobre cuál debe ser la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque aún no tiene todos los datos económicos como la previsión de crecimiento, las previsiones del Banco Central Europeo para 2023 o el resultado de la Cumbre que está pendiente sobre Energía en Europa.

Un "pufo" por las pensiones

En cuanto a la subida de las pensiones a las que el Gobierno propone aplicar el IPC y le critica por no estar de acuerdo, el líder 'popular' ha recordado que Pedro Sánchez dió al "botón de la congelación" de las pensiones cuando gobernaba Zapatero, mientras que el PP nunca las congeló, ni cuando había la amenaza de la intervención de la troika.

No obstante, ha advertido de que uno de los requisitos que tiene España para recibir los fondos New Generation de la UE es no subir el gasto corriente más de un 3 por ciento. Dicho esto, advierte de que el Gobierno no puede dejar un "pufo" a todos los españoles "porque no está autorizado a quebrar la hacienda pública española".

Considera en este sentido que los pensionistas deben saber que el dinero no se lo da el Gobierno, sino que con estas subidas se "endeuda a todos los españoles". "Todos tendremos que saberlo", ha exclamado antes de afirmar que hay políticos que se creen que el dinero es suyo.