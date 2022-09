Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha reclamado a Pedro Sánchez que alargue a "todo el invierno" las rebajas del IVA a la luz y el gas, ante la inestabilidad económica que prevé por la guerra de Rusia y su chantaje con la energía. El dirigente conservador considera razonable que esas medidas no acaben el 31 de diciembre, tal como el Gobierno ha señalado hasta ahora, y lleguen hasta el 20 de marzo. La que afecta al gas, de hecho, se empezará a aplicar en octubre.

El jefe de la oposición ha explicado en un desayuno informativo por la agencia Europa Press en Madrid que "esta semana" remitirá a la Moncloa un "plan completo para estudio y consideración en relación con la energía". "Será un documento detallado y que presenta un abanico de medidas a medio y corto plazo", ha apuntado. Feijóo tendrá ocasión de hablar de este asunto mañana, martes, en el Senado en un debate con Sánchez. Hoy ha querido subrayar otras tres propuestas, además de la del IVA, que cree que deben aplicarse cuanto antes: aprovechar "todas las fuentes de generación eléctrica", entre otras las nucleares; 'desburocratizar' la instalación de las energías renovables, y ayudas directas a las industrias electrointensivas con el fin de proteger el empleo. "Están en riesgo 200.000 empleos", ha asegurado.

Además, el dirigente conservador continuará en las próximas meses enviando planes al Gobierno. Ha dicho que lo hará en otros dos temas más aunque no ha querido concretar cuáles son. "Permítame que no lo haga hasta que no estén maduros", ha contestado al moderador, que se lo ha pedido.

Falta de comunicación con Sánchez

Respecto al cara a cara con el jefe del Ejecutivo en la Cámara alta, Feijóo ha dicho que espera que pueda ser "el inicio de cambio del tono del Gobierno". El líder de los populares está sorprendido con la "campaña de insultos" que le han dedicado los ministros estas últimas semanas. "El insulto es ineficaz y revela la profunda debilidad de quien lo utiliza", ha lamentado. El presidente del PP espera que Sánchez "se salte vetos de sus aliados parlamentarios y pueda hablar con el principal partido de la oposición".