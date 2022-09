Cumbre entre Pere Aragonès y Laura Borràs para abordar el ultimátum de Junts

El vertiginoso principio de curso político, especialmente en lo que se refiere a las relaciones entre los socios de Govern, ha propiciado, en apenas 15 días, un ultimátum, por parte de Junts, y el desmarque de ERC de la unidad independentista alrededor de la manifestación de la ANC. La coletilla a la Diada, la sorprendente propuesta de la Asamblea de hacer una declaración de independencia en otoño de 2023 ha sido la gota que ha colmado el vaso en esa tortuosa relación entre socios, no tanto por el fondo, ambas partes coincidieron en rechazarla, sino en las formas.

Por todo ello, Pere Aragonès y Laura Borràs, presidenta de Junts, han almorzado este miércoles junto a sus respectivas comitivas, según ha podido saber este diario. Sobre la mesa, de lo general, las relaciones en sí, a lo concreto, la creación de ese 'estado mayor' del independentismo, que unos conocen como "dirección estratégica" (Junts) y los otros, como "espacio estratégico de consenso" (ERC).

La comida, que se ha alargado hasta bien entrada la tarde, ha contado con la participación de, además de Aragonès y Borràs, la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, y el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, por parte republicana; y del secretario general de Junts, Jordi Turull; el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el portavoz del partido, Josep Rius, y el líder del grupo parlamentario, Albert Batet. Las negociaciones avanzan todavía en estos momentos, con el nuevo 'estado mayor' sobre la mesa, teniendo en cuenta que Esquerra, por ahora, no se abre a modificar la alineación de la mesa de diálogo entre gobiernos y tampoco cederá en cuanto a su representación institucional en Madrid, como pide la posconvergencia, en pro de la 'unidad'.

La ANC se queda sola

La paradoja es que la cumbre al más alto nivel se produce después del unánime rechazo a la DUI de la ANC. Y no solo del Govern, también de la AMI y de la CUP, lo que deja a la Assemblea sola. Nadie más apuesta por fijar plazos para la independencia y mucho menos en 2023, a un año vista y a mitad de un ciclo electoral que les medirá en las urnas. Que la entidad independentista elevara la apuesta y en la reunión con el ‘president’ pasara del ultimátum “independencia o elecciones” a exigir una DUI en 2023 “restó credibilidad” a la entidad, opina un destacado dirigente del ‘procés’. “Si en la Diada, con miles de personas en la calle, no lo dices, es que no estaba sobre la mesa”, añade.

Y es que la enésima disputa parte del relato, de la contundencia, del acento: “En Cataluña hay un Govern de coalición, no monocolor”, recalcan los posconvergentes, “así que las cosas se tienen que hablar y pactar”, apuntan fuentes posconvergentes. “El debate sobre el calendario es ridículo, lo que hay que hacer es buscar un espacio estratégico y crear las condiciones”, defiende esta voz de Junts. Ahora bien, que la ‘consellera’ de Presidència, Laura Vilagrà, enmarcara los encuentros del ‘vicepresident’ en el entorno “privado, cuando recibió a las entidades en su despacho" y que rechazara sin matices el plan de la ANC, se interpreta como un ataque. Los republicanos alegan que la cita de Puigneró no aparecía reflejada en la agenda oficial, "como ocurre con las reuniones privadas".

Vilagrà vs. Puigneró

Pero, lo que más cuece, es que Vilagrà sea vista como la número dos del Govern, no como la número tres. “Es muy difícil gobernar con tanto ruido”, añaden los posconvergentes, y recuerdan que han puesto sobre la mesa tres condiciones para mantenerse en el Consell Executiu: reorganizar la alineación en la mesa de diálogo, forjar una unidad de acción en el Congreso y el Senado, y crear esta dirección estratégica del ‘procés’.

Sobre la figura de Puigneró, las voces republicanas se limitan a señalar que los primeros que deben creerse la figura del vicepresidente son los propios posconvergentes. En cuanto al ultimátum, ERC considera que las demandas de Junts no tienen la suficiente entidad para merecer una crisis o "chantaje" como el que llevan a cabo. "Con el otoño invierno que se avecina, con una crisis que golpeará a muchos y a muchos que no se lo esperan, lo último que se puede plantear es quebrar el Executiu que debe de hacerle frente", subrayan estas fuentes.

El “error básico”, opinan en Junts, es que Aragonès y Puigneró no se juntaran para oficiar la cita con las entidades, no haber intentado una fotografía conjunta que apaciguara la tensión y no haber pactado el discurso de la rueda de prensa posterior. “Fue una oportunidad perdida porque era una buena forma de corregir los hechos”, recalcan, porque el hecho de que el jefe del Govern les recibiera podía acercar posturas. Pero sucedió todo lo contrario, tanto con Junts como la ANC.

Precisamente esto se pretende remediar en la cita de este miércoles. El objetivo es encauzar una solución pactada, este 'estado mayor', para que Junts no salga del Govern y sin que ERC ceda en sus principales banderas -la del diálogo y el poder de su representatividad en Madrid-. La fecha límite para forjar un pacto: el debate de política general, así que las negociaciones continúan.