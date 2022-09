Pedro Sánchez ha querido dejar en manos de José Manuel Albares, ministro de Exteriores, la primera reacción oficial del Gobierno sobre el triunfo de la ultraderechista Giorgia Meloni. La líder de Hermanos de Italia ganó las elecciones de este domingo con el 44% de los votos y será la próxima primera ministra del país. En estos momentos, la política es la representante del populismo en Italia y, según Albares, ese tipo de movimientos, con "soluciones milagrosas" y demagógicas, crecen en momentos de incertidumbre, aunque "siempre terminan igual: en catástrofe".

El jefe de la diplomacia española ha reflexionado sobre la victoria de Meloni en un coloquio organizado por la agencia Europa Press en Madrid. El asunto ha monopolizado la primera parte del acto. Albares ha empezado pidiendo prudencia en los análisis y el que él ha hecho ha empezado con una "reflexión más amplia" sobre Europa, a la que ve pasando una de las situaciones más delicadas desde la caída del Muro de Berlín. A su juicio, se está definiendo un nuevo orden europeo en el que se están enfrentando en estos momentos dos modelos en Ucrania: el de la construcción europea, apoyado en los valores de la "democracia, el Estado de derecho, la pluralidad, la diversidad y la renuncia a la violencia como forma de relacionarse entre Estados", y el de Vladimir Putin, "en el que se miran fuerzas políticas en Europa", que "cree en la homogeneidad y es contrario a la construcción europea".

Albares, sobre la victoria de Meloni en Italia: "Hay dos modelos que se enfrentan: el de la construcción europea y el de Putin. Este es un modelo autoritario y contrario a los pilares de la construcción europea, que es la base de nuestra prosperidad" #EPDesayunoAlbares pic.twitter.com/2j3ofgKOD9 — Europa Press (@europapress) 26 de septiembre de 2022

Albares no ha querido comentar si cree que ese avance de Meloni se repetirá con Vox, su partido hermano en España, en las elecciones generales del año próximo. "No tiene nada que ver. Cada país vive circunstancias muy, muy diferentes. No hay que centrarse en Italia o en tal país. Es un desafío mundial y tiene su epicentro en Europa. Los ciudadanos hacen preguntas legítimas y expresan incertidumbre y desasosiego ante unos cambios tan profundos como están habiendo. Pero aquellos que ofrecen soluciones a corto plazo, milagrosas, 'Yo te garantizo que volveremos a otros tiempos', representan el puro populismo y la demagogia", ha explicado.