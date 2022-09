La concejala de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte (Cs), se ha mostrado sorprendida por “la promoción de los delitos sexuales a menores que hacen desde el Gobierno” central y ha asegurado que espera que la ministra de Igualdad, Irene Montero, “ponga a sus tres hijos en la puerta de un colegio con esos señores tan amables que regalan caramelos”.

La responsable municipal ha pronunciado estas palabras este miércoles, sin citar expresamente a la ministra, en su turno de palabra cuando el pleno del ayuntamiento debatía la aprobación de las modificaciones de crédito del presupuesto de la ciudad.

“Me sorprenden muchas cosas, la promoción de los delitos sexuales a menores que hacen desde el Gobierno también me sorprende bastante”, ha señalado Herrarte, quien se ha referido a “estas ruedas de prensa que dan, diciendo que los niños deben elegir libremente con quién quieren tener relaciones sexuales”. “Espero que la ministra ponga a sus tres hijos en la puerta de un colegio con esos señores tan amables que regalan caramelos. Eso es lo que hizo su ministra el otro día”, ha continuado la concejala de Economía.

Podemos exige disculpas

“Eso es lo que les tendría que sorprender, eso es lo que me sorprende a mí, no que paguemos la factura de la luz”, ha concluido Herrarte, en referencia a la modificación de créditos de las cuentas del consistorio para hacer frente, en este caso, al gasto energético.

En el siguiente punto del orden del día, la concejal de Podemos Amparo Bella ha arremetido contra la edil de Cs al afirmar que “hay que tener la mente muy retorcida para considerar que hablar de educación sexual es defender la pederastia”. “Es muy triste que 36 segundos sean el centro de su intervención, señora Herrarte, en un discurso de 3 horas de la ministra Irene Montero, cuando además sabemos que incluso ‘ABC’ dijo que esto es un bulo”, ha remarcado Bella.

La concejala de Podemos ha exigido a la consejera de Economía disculpas “porque está nombrando a una persona que no está presente y le está diciendo que ponga a sus tres hijos, que están siendo acosados a las puertas de su casa durante tres años, a ver si viene el señor que reparte caramelos”. Bella ha concluido afirmando que le parece “muy fuerte” que Herrarte hable así de una ministra que “ha sacado adelante la primera Ley de Infancia y Adolescencia, precisamente para prevenir los derechos de la infancia y evitar los abusos”.

Cabe recordar que Irene Montero intervino en la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para defender el derecho de los niños a una educación sexual de calidad, y en respuesta a la diputada de Vox, Lourdes Méndez, que realizó las declaraciones que después han sido tergiversadas para señalar que la ministra "incitaba a la pederastia".

Las palabras exactas de Montero

Este es el extracto de las palabras de Montero en la comisión: "Si una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, no decide sobre su proyecto de vida. Lo deciden por ella y eso limita el ejercicio de otros muchos derechos. Por eso esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y reproductivos no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas independientemente de quiénes sean sus familias. Porque todos los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento".

La declaración se trasladó recortada a Twitter y, aunque desde el Ministerio de Igualdad enseguida subrayaron que Montero hace referencia a las relaciones sexuales de menores de 16 y 17 años, sobre quienes habla en su intervención sobre las posibilidades de interrupción voluntaria del embarazo, el bulo siguió agrandándose y desde Vox y Ciudadanos empezaron a reclamar la dimisión de la ministra.

Las palabras que ha pronunciado este miércoles la responsable de Economía en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza también han tenido respuesta desde el PSOE, puesto que la edil Ros Cihuelo ha recordado al alcalde, Jorge Azcón, que tiene “la potestad y la autoridad” para, en determinados momentos, “corregir algunos de los exabruptos que se pueden llegar a oír”.

Exabruptos que, ha destacado Cihuelo, “estarán recogidos para los anales de la historia y para vergüenza de este salón de plenos en las actas”. Ni el alcalde, en su papel como presidente del pleno, ni ningún otro concejal de la bancada de la derecha han reprochado nada.