El Gobierno busca cómo encajar la exigencia del PP de cambiar la ley para elegir a los jueces

La grave irregularidad institucional que supone que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleve casi cuatro años con el mandato caducado monopolizó los principales corrillos de este Doce de Octubre en el Palacio Real. Después de la reunión del lunes de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la que ambos acordaron la renovación de manera urgente, falta saber cuándo y, sobre todo, cómo van a llegar a ese acuerdo tras años de excusas y reproches.

Al acabar el desfile por el Paseo de la Castellana, las autoridades y representantes de la sociedad civil acudieron a la tradicional recepción ofrecida por los Reyes en el Comedor de Gala, donde los periodistas invitados pudieron comentar este asunto con el presidente del Gobierno y el líder del PP. Ambos coincidieron en que la solución puede llegar en los próximos "días", porque la elección de los nombres de los vocales del CGPJ está adelantada con los "criterios de idoneidad" exigidos por Feijóo, para que no sean perfiles vinculados a la política.

El líder de los populares exige que los vocales de poder judicial cumplan "criterios de idoneidad" y no estén ligados a la política

Menos quorum mostraron cuando se les pidió que explicaran cómo se va a cerrar el pacto. El presidente del PP insistió en que él está dispuesto a renovar ya el CGPJ siempre y cuando se modifique la ley orgánica que regula la elección de los vocales, para dar un poder más directo a los jueces en la elección de su órgano de Gobierno. "Nos lo está pidiendo Europa", repitió.

Feijóo se escabulló y no contestó cuando se le preguntó si Sánchez ha cedido ante esta petición suya. Pocos minutos después, el jefe del Ejecutivo dijo de forma vehemente que el líder de los conservadores no le puso la condición del cambio de la ley en su cara a cara en la reunión de lunes. "El PP tiene que tomar una decisión: cumplir o no con la Constitución. ¿Quiere continuar con la senda de Pablo Casado o no?", preguntó. El dirigente socialista aseguró qué él ya alcanzó un pacto con el anterior presidente del PP y se comprometió a "abrirse a mejorar el proceso de elección de los jueces si fuera necesario". Cómo se puede encajar esta exigencia de los populares en el acuerdo con el Gobierno es el quid de la cuestión. ¿Se deja por escrito? ¿Qué compromiso exactamente se pone negro sobre blanco?

El dirigente socialista asegura que Feijóo no le puso como condición cambiar la ley del poder judicial

El plan de los populares

En el documento que Feijóo presentó en julio ("Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España"), los conservadores plantean que, "en paralelo a la renovación", se debería tramitar "una reforma de la ley orgánica del poder judicial que asegure un cambio del modelo de elección del CGPJ de consenso" y "se encargará una propuesta de reforma al nuevo CGPJ y en el Congreso de los Diputados se creará una ponencia, en el seno de la comisión de Justicia, que emitirá un informe al respecto, ambos en un plazo improrrogable de seis meses". Con este plazo del PP, cuando la propuesta estuviera lista, la fecha de las elecciones generales estaría tan cerca que no daría tiempo a modificar la ley esta legislatura.

"Algo nos tendrán que dar para poder vender nuestro cambio de posición ante nuestros electores", señalan fuentes de los populares en referencia a que Feijóo no puede ceder en todo y no conseguir nada de su principal demanda en este asunto. Necesitan una pista de aterrizaje, añaden esas fuentes, para justificarse en por qué se sientan con el Gobierno ahora y frenar cualquier crítica que le pueda llegar de Vox, su principal competidor ante el votante de derechas. Hay seis meses de margen hasta las municipales y autonómicas de mayo del año que viene.

En el PP admiten que ha sido el político gallego el que ha cambiado el paso y se ha abierto ahora a renovar el CGPJ, sin mencionar si se ha sentido presionado por la presión de Bruselas y la dimisión de Carlos Lesmes.

Nueva etapa

Para Sánchez, la renovación del CGPJ con Feijóo supondrá un cambio de inflexión en su relación con el líder de la oposición, ya que no habrá "el obstáculo" del "incumplimiento de la Constitución". Su relación ha sido muy distante desde que, en abril, fue elegido nuevo jefe de filas del PP. En el cuartel general de los conservadores lamentan que la Moncloa les haya ninguneado hasta ahora sin responder a las propuestas que les mandaban en materia fiscal, energética o jurídica.