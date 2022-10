El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno , siempre ha dejado claro que “las puertas” estaban abiertas “para los mejores” en su Gobierno y con esa máxima el PP ha ido enterrando a Cs con decenas de altos cargos y nombramientos que dan asiento a quienes fueron socios fieles del Ejecutivo andaluz la pasada legislatura. Estaba pendiente Juan Marín, quien fue líder del partido naranja en Andalucía, el vicepresidente del anterior Ejecutivo y el rostro visible de Cs. Será presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, como adelantó ‘ABC’.

Su fichaje, según ha podido saber El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, no supondrá su baja del partido, donde seguirá militando. Eso confirman fuentes de la dirección nacional del partido, que aseguran que Marín habló con Inés Arrimadas para valorar la oferta que le hacía llegar la Junta, la posibilidad de dar el salto a esta institución y las consecuencias que podría tener para el partido. Marín ya dimitió de todos sus cargos tras el desastre de las últimas autonómicas. Es militante de base y “seguirá siéndolo porque no es incompatible”, confirman desde Cs. Eso sí, tendrá un sueldo público de 64.638,16 euros anuales, según figura en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía. Marín quería un puesto "más social", por eso se barajó que fuera Defensor del Pueblo, pero ahí no había vacante ni posibilidad legal de relevo. Moreno siempre ha sabido, admiten fuentes del Gobierno, que Marín necesitaba dar un paso sin comprometer aún más la delicada salud política de Cs cuando se abre un nuevo ciclo electoral y su supervivencia es una incógnita.

Un órgano asesor

El Consejo Económico y Social de Andalucía es un órgano consultivo para el Gobierno andaluz que hace de interlocutor y de puente entre la sociedad civil y el Ejecutivo autonómico. En la institución se sientan los sindicatos, CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la economía social, los consumidores, los ayuntamientos y las universidades junto a expertos en diversas materias. La prueba de que no es un órgano partidista, señalan tanto desde el PP como desde Cs, es que el actual presidente, Ángel Gallego, es socialista. Funciona desde 1997 y tiene naturaleza similar al Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo o el Tribunal de Cuentas. Es el Consejo de Gobierno quien dispone los nombramientos de la presidencia y los consejeros. El actual presidente fue nombrado en 2012, hace una década, y hay designados miembros en decretos del pasado abril.

Marín tiene una amplia trayectoria política bajo distintas siglas, fue rostro de Alianza Popular (AP) hace décadas en unas municipales de su pueblo, Sanlúcar de Barrameda, fundó Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, formación bajo la que gobernó el ayuntamiento de esa localidad gaditana con el PSOE, se integró en Cs con Albert Rivera, dio la investidura a la socialista Susana Díaz en 2015 y en los últimos tiempos, en coalición con el PP, siempre ha estado en boca de sus críticos en el partido por haber estado demasiado próximo a estas siglas. Su relación tanto con el presidente Moreno como con Elías Bendodo, hombre fuerte del anterior Gobierno, fue excelente, incluso mejor que con sus propios compañeros de filas, en un partido siempre condicionado por duras peleas internas. Por eso, explican fuentes cercanas al vicepresidente, para él era importante una salida consensuada.

Absorción amable

La política del PP con Cs en Andalucía ha sido la de una absorción amable aunque el desmantelamiento del partido naranja en la comunidad y el rescate de sus exaltos cargos en las filas del Gobierno ha sido evidente. La mayoría se han dado de baja previamente en el partido. La última sorpresa ha sido la recuperación como cuota del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía de Rocío Ruiz, la anterior consejera de Igualdad y Políticas Sociales, que durante un tiempo fue la elegida de Inés Arrimadas para resucitar el partido en Andalucía.

Cuando Cs ha quedado en manos de una gestora de rostros desconocidos y ha echado el cierre a sus sedes físicas en la comunidad por falta de liquidez para pagar los alquileres, el PP se ha encargado de recoger en su organigrama a los referentes del partido, todos, por cierto, tras firmar su baja como afilados. Ha sido una integración por absorción y por la puerta de atrás, después de que la dirección nacional de Cs rechazara la oferta de Moreno de integrar en las listas del PP a los referentes del partido liberal en Andalucía como independientes. El pasado junio, Cs certificó su debacle y desapareció del Parlamento andaluz, perdiendo de golpe 21 escaños. El PP absorbió a todos esos votantes, dicen los estudios demoscópicos.

En el Gobierno andaluz sigue la titular de Empleo, Rocío Blanco, que fue propuesta por Cs pese a ser independiente. Se han integrado además la mayoría de asesores y responsables en los equipos de Turismo, Educación o incluso de la Vicepresidencia de Marín. Quien fue portavoz en el Parlamento, Sergio Romero, ocupa la presidencia del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz. Su sucesora, Teresa Pardo, es delegada de Justicia en Málaga y Javier Millán, que fue líder en Sevilla, tiene ese mismo cargo en su provincia. Solo la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, no ha vuelta a la vida pública.