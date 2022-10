José María Michavila, exministro de Justicia: "El sistema de primarias ha hecho mucho daño a los partidos"

En 'La época democrática' (Espasa), José Manuel Michavila narra los avances que el sistema ha traído consigo a través de su experiencia en política. Pese a criticar la influencia de los radicalismos en los grandes partidos, asegura que la democracia prevalecerá.

Aborda el progreso que ha permitido la democracia. ¿Cómo encaja con el malestar actual en las sociedades occidentales?

Con la cuarta revolución tecnológica el mundo entero está emergiendo. Cae el muro de Berlín y la libertad de mercado avanza y al mundo rico se le acaba la tarta. Eso es lo que genera insatisfacción y provoca movimientos radicales y populismos a izquierda y derecha. Pero creo que es una gripe pasajera, una enfermedad de adolescencia porque la democracia es joven.

Casos como el de Italia no respaldan esta tesis...

Yo creo que sí. La prueba la tenemos en España. Hace cinco años pensábamos que el 15M iba a arrasar y ahora aquellas figuras están en disolución. La democracia liberal humanista, no la populista, es el futuro. Mis hijos verán a China y Rusia democráticas.

¿No entiende que ese malestar puede estar provocado por el aumento de la desigualdad?

Claro. Antes la desigualdad era norte-sur y ahora ha aumentado en los países ricos. Pero hay otra tragedia. La izquierda ya sabe que no acaba con la pobreza y entonces opta por generar crispación. Es un mal camino, es mejor confluir en el centro. Yo llegué a acuerdos con cinco grupos e hicimos 21 leyes. Pero ahora los grandes partidos viven con la tensión de que no les quiten votos por los extremos.

¿El bipartidismo facilitaba llegar a esos acuerdos?

Yo llegué a acuerdos con IU, Convergència, PNV, Coalición Canaria...porque la inmensa mayoría vivíamos en esa casa común que es la Constitución. España ha sido un país muy cainita pero que tuvo el acierto de construir ese edificio en el que cabe todo el mundo. Pero ahora el Gobierno ha metido en el Ejecutivo y legislativo a partidos minoritarios que no creen en la Constitución, lo que está tensionando las paredes de la casa común.

¿El bloqueo del CGPJ daña la imagen del sistema?

La democracia hay que cuidarla porque puede ser frágil. Pero la justicia no está en crisis, lo está el parlamento, que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones.

Compromís liga la caída de Oltra con el ‘lawfare’. ¿Estas acusaciones de la política debilitan a la justicia?

Desconozco el caso Oltra, pero conozco el de una persona de la que tengo la absoluta certeza de que es honrada y que ha sido sometida a un viacrucis de nueve juicios que se llama Francisco Camps. Se le hizo dimitir por una acusación de la que fue absuelto y 15 o 20 años después le han querido seguir arrastrando por los tribunales. Acusar falsamente a los políticos para muchos se ha convertido en una forma de hacer política. Cuando juicios a personas con responsabilidades políticas duran eternamente se le está haciendo un gran daño a la democracia, además de a las personas.

¿Cómo ve al PP bajo el nuevo mando de Feijóo?

Es un gran candidato. Ha acreditado que sabe gobernar y tiene sentido común. Yo no creo en los liderazgos cesaristas que están erosionando otros partidos. Creo en los proyectos y Feijóo y el PP tienen un gran proyecto de centro derecha sano y que puede rectificar ese rumbo en el que España se ha enredado.

¿Y a Carlos Mazón?

No lo conozco. Pero como digo, no se trata de liderazgos carismáticos sino de un proyecto que conecte con los problemas de la inmensa mayoría. Creo que la C. Valenciana ha perdido mucho peso en el panorama político español. Cuando yo fui diputado por esta tierra se hablaba del poder valenciano y éramos muy escuchados. Se hizo la autovía, el AVE...Me gustaría que la C. Valenciana volviera a ser respetada.

¿Usted pactaría con Vox?

Confío en que el PP tenga una mayoría suficiente para hacer un gobierno con un gran partido de centro derecha.

¿El PP perdió el centro con Pablo Casado?

Creo que el sistema de primarias ha hecho mucho daño a los partidos porque obliga a los militantes a enfrentarse entre sí y al final los liderazgos son frágiles. Me da la impresión de que Casado tomó las riendas del PP en un momento de enorme división del partido, mientras que Feijóo ha conseguido cohesionar todo el partido.