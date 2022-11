El juez Manuel García Castellón, que ha investigado el caso Kitchen sobre el presunto espionaje desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha encargado a un forense de la Audiencia Nacional que dictamine si el actual estado de salud física y mental del comisario jubilado Enrique García Castaño, conocido con el alias de El Gordo, le permite formar parte del eventual juicio, una vez finalizada la instrucción, según consta en un auto de 25 de noviembre, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

El magistrado toma la decisión, sin oposición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que la defensa de García Castaño asegurara que la situación médica de su cliente es "incapacitante tanto física como mental". Y esta situación, siempre según el abogado del comisario jubilado, le provoca "una grave situación de indefensión".

García Castaño solicitó el archivo provisional de la acusación contra él a causa de inimputabilidad sobrevenida tras sufrir un infarto cerebral. Sin embargo, esta pretensión fue denegada el 29 de junio de 2022, una decisión judicial que confirmó el 7 de octubre de 2022 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

"Solicitud razonable"

"La solicitud de un nuevo reconocimiento médico forense resulta una solicitud razonable, puesto que ha transcurrido el tiempo mínimo de seis meses al que se hacía referencia en el primer informe médico forense que valoró las consecuencias del ictus padecido por el acusado – el de fecha 12 de mayo de 2022, emitido a requerimiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo juzgaba en aquella fecha", concluye el magistrado García Castellón.

Por el contrario, el instructor considera "improcedente" archivar de forma provisional la causa contra García Castaño, tal y como reclama el abogado del comisario jubilado, por incapacidad mental sobrevenida, sin que previamente haya sido examinado y valorado por el médico forense sobre el alcance actual de su estado físico y mental y de su potencial evolución a corto y medio plazo.

"Sin informe médico"

En el mismo sentido, García Castellón advierte de que sin una decisión firme sobre la situación de salud del investigado, no cabe su exclusión del auto de apertura de juicio oral, como pretende el abogado del comisario jubilado: "La alegación de indefensión no encuentra soporte en un informe médico, cuya valoración se pretende sustituir por la propia de la defensa, que ya afirma motu proprio que el acusado se encuentra en una situación incapacitante similar a la que se encontraba el pasado mes de junio, no esperándose, desgraciadamente, una mejoría sustancial sobre dicha situación", lamenta el instructor.

La Abogacía del Estado consideró que García Castaño había tergiversado el contenido de un informe médico para tratar de librarse de ser procesado en el caso Kitchen, según consta en un escrito del pasado 13 de julio. La jefa de la sección Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, reclamó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le mantuviera en la causa, tal y como acordó el magistrado.